Weihnachten und Corona: Ratgeber für Heiligabend in Oberfranken

Im oberfränkischen Peesten lädt Pfarrer Michael Müller zur Christvesper im Freien unter der Tanzlinde. Der Mittelpunkt des Dorfes, ein beliebter Treffpunkt, seit 1725. Dieses Jahr auch am Weihnachtsfest. Damit trotz der Corona-Pandemie jeder mitfeiern kann, gibt es in in Kulmbach einen Radio-Gottesdienst mit Dekan Thomas Kretschmar. Er findet das sehr gut und glaubt, dass er damit viele Menschen erreichen wird:

"Wir kommen stärker aus den Gottesdiensten an Heiligabend und wenn es nicht in den Kirchengebäuden ist, dann eben im Radio."

Es wird ein Gottesdienst für alle, die sich in diesen schwierigen Zeiten nach einer frohen Botschaft sehnen. Und auch die Radiomacher waren sehr angetan davon.

Aufgrund des bundesweiten Lockdowns werden auch online Gottesdienste angeboten. Eine überkonfessionelle Fernseh- und Internetproduktion will ein Heiligabend - Erlebnis bieten: "24x Weihnachten neu erleben".

Eine Stunde lang können Zuschauer per Livestream und im Fernsehen eine Mischung aus Weihnachtsliedern, besinnlichen Impulsen und einer Inszenierung der Wunder erleben, die Weihnachten ausmachen. Etwa 2.000 Ehrenamtliche stehen hinter dem Projekt. Mit dabei ist auch Regionalbischöfin Dorothea Greiner.

Weihnachtsgottesdienste auf TV Oberfranken

Übrigens überträgt auch TV Oberfranken Gottesdienste, zum Beispiel am 25. Dezember aus der Hofer Kirche St. Michaelis mit Dekan Günter Saalfrank oder am 27. Dezember aus der Stadtkirche Goldkronach mit Pfarrer Wolfgang Böhm. Weihnachten 2020 ist außergewöhnlich. Trotz der Einschränkungen soll die Weihnachtsbotschaft festlich verkündet werden. So kann sie ein Zeichen der Hoffnung sein.