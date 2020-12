Corona Weihnachten 2020 - Ein Gedicht

Corona Weihnachten 2020

Keine Freunde mehr zu treffen, keine Enkel mehr zu sehn,

nicht die Nichten und die Neffen und nicht eng beisammen stehn.



Immer ängstlich Abstand halten mit den Masken vorm Gesicht.

Bleiben wir so wohlbehalten? Sterben wir so wirklich nicht?



Menschen sind so schlau und tüchtig, fliegen hin zu Mars und Mond,

doch dies eitle Tun ist nichtig, weil es nicht die Erde schont.



Nun geht es um Tod und Leben hier auf diesem Erdenrund.

Wer kann uns jetzt Hoffnung geben, und wie werden wir gesund?



Weihnachten ist diesmal dunkel, wie es lange nicht mehr war.

Nirgends Licht und Sternenfunkel und kein zartes Engelhaar.



Lasst uns aufhörn, uns zu streiten, stille sein und langsam gehn,

bis wir, wie in alten Zeiten, betend an der Krippe stehn.



Gedicht zum kostenlosen Download: