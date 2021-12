Wie sich eine Kirchengemeinde in Bayreuth für Geflüchtete engagiert

"Wir bitten dich, dass du Frieden bringst". Es ist nur ein Satz im Sonntags-Gottesdienst von Pfarrerin Andrea Nehring. Aber er hat eine so große Bedeutung für die Menschen, die ihn hören. Die Pfarrerin feiert in der evangelischen Friedenskirche Bayreuth seit etwa fünf Jahren Gottesdienste mit Menschen aus Krisengebieten, die in ihrer Heimat nicht in Frieden leben konnten. Außerdem versucht sie, zusammen mit engagierten Gemeindemitgliedern, den Geflüchteten ein bisschen von dem zu geben, was sie verloren haben:

"Am Anfang war das nur ein Ort, wo sie nicht unterdrückt werden von Muslimen, wo sie frei sein können. Dann ein bisschen Geld für ein Mittagessen und auf einmal hat der erste gesagt: 'Ich würde gerne getauft werden.'"

Nach den Gottesdiensten kommt die Gemeinde mit den Geflüchteten zusammen bei einer Tasse Kaffee. So entstehen viele Kontakte und viel Unterstützung wurde und wird geleistet. Amir Zafari ist aus dem Iran geflohen und hat hier in der Gemeinde viel Hilfe bekommen und eine neue Heimat gefunden:

"Das ist ein ganz neues Leben und das ist es auch durch Jesus Christus und durch meinen Glauben."

Andrea Nehring und ihre Kirchen-Gemeinschaft gehören zu den wichtigsten Akteuren der Flüchtlingshilfe.