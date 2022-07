Die Passauer evangelische Synodale Claudia Stadelmann-Laski ist für den Deutschen Engagementpreis 2022 nominiert worden. Zusammen mit einem Autorenteam hat sie ein Buch mit dem Titel "Corona-Leuchter" herausgegeben, teilten die Organisatoren in Berlin mit. Es enthält geistliche Impulse, die während des Corona-Lockdowns veröffentlicht wurden. Zuvor ist das Projekt unter ihrer Federführung bereits mit dem Ehrenamtspreis der bayerischen Landeskirche ausgezeichnet worden und geht nun in das Rennen um den höchsten Preis für freiwilliges Engagement in Deutschland.

Ausschlaggebend für die bayerische Jury war, dass das Angebot für die ältere Generation zugeschnitten sei. Auch die Zusammenarbeit mit der Tagespresse, wo die Impulse bis heute erscheinen, wurde lobend hervorgehoben. Stadelmann-Laski erhält nun die Chance, bei der feierlichen Preisverleihung des Deutschen Engagementpreises im Dezember in Berlin geehrt zu werden. Auf die Gewinner in fünf Kategorien warten Preisgelder zu je 5.000 Euro. Über den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis stimmen die Bürger im Herbst 2022 online ab.