In unserem Newsticker berichten wir über die Landessynode. Wir sind live vor Ort in Coburg. Die öffentlichen Tagungen der Landessynode finden zweimal jährlich statt, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Die sechs evangelischen Kirchenkreise in Bayern sind hierbei abwechselnd Gastgeber.

Termine der kommenden Landessynoden

2024: Frühjahrstagung: 21. bis 25. April 2024 in Coburg, Ausschusstag 13. April 2024

2024: Herbsttagung: 24. bis 27. November 2024, voraussichtlich in Amberg, Ausschusstag 16. November 2024

2025: Frühjahrstagung: 30. März bis 3. April 2025

2025: Herbsttagung: 23. bis 26. November 2025

Die Landessynode der bayerischen evangelischen Landeskirche ist das Kirchenparlament: Hier verabschieden die 108 größtenteils gewählten, aber auch berufenen Synodalen Kirchengesetze, entscheiden in Personalfragen, beschließen den Haushalt der Landeskirche und wählen die Landesbischöfin oder den Landesbischof. Die Synodalen werden von rund 13.000 Kirchenvorstehern in den Kirchengemeinden gewählt und vertreten rund 2,1 Millionen Evangelische in Bayern.