Der Pfarrer und frühere Rektor der Rummelsberger Diakonie, Reiner Schübel, ist nicht mehr Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Erwachsenenbildung (AEEB) in Bayern. Die Aufgabe übernimmt ab 1. Juni die Diakonin und Sozialpädagogin Ramona Leibinger zusammen mit Vera Lohel, die schon bisher als Geschäftsführerin mit pädagogischem Auftrag im AEEB-Vorstand war, wie Leibinger dem Evangelischen Pressedienst (epd) bestätigte. Schübel habe die AEEB nach einem knappen Jahr "auf eigenen Wunsch verlassen", sagte sie.

Die 31-jährige Leibinger ist bisher am Religionspädagogischen Institut in Heilsbronn tätig und studiert bis August berufsbegleitend "Coaching, Organisationsberatung, Supervision" an der Universität Kassel. Für sie sei in der Erwachsenenbildung zentral, Theologie und Pädagogik zu verknüpfen, sagte sie dem epd. In einer Gesellschaft, die sich ausdifferenziere und polarisiere, könne die evangelische Erwachsenenbildung "Meinungsbildung und Mündigkeit" fördern.

Vera Lohel, die Master in Soziologie und Politikwissenschaften hat, ist die Erwachsenenbildung "eine wichtige Aufgabe unserer Kirche". Auch die jüngsten Erkenntnisse aus der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung hätten bestätigt, dass "wir als Kirche haben - noch - eine soziale und ethische Bedeutung haben". Die 45-Jährige will sich dafür einsetzen, dass Menschen ihr Wissen aktualisieren und neue Perspektiven gewinnen. Sie wolle daher auch auf niedrigschwellige Angebote setzen, damit "Bildung für alle zugänglich ist und somit zur Stärkung unserer Gesellschaft beiträgt".

Aktuelle Themen der Erwachsenenbildung sind nach Auffassung von Lohel und Leibinger Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, Demokratiebildung und Nachhaltigkeit. Eine bedeutende Rolle werde die Wissensvermittlung gegen Falschinformationen spielen. "Denn diese stellen laut Weltrisikobericht 2024 die größte Herausforderung in den nächsten Jahren dar", so Leibinger. Sie setzt sich außerdem für ein "Netzwerk Pädagogik" ein, das im Juni mit der Arbeit beginnen werde.

Die Arbeitsgemeinschaft für Evangelische Erwachsenenbildung in Bayern ist nach eigenen Angaben ein rechtlich selbstständiges Werk der Landeskirche. Sie ist Dachorganisation von etwa 80 Mitgliedseinrichtungen.