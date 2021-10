In Regensburg wird mit St. Oswald eine außergewöhnliche Kirche saniert

Wenn man vom Eisernen Steg auf die Kirche St. Oswald blickt, erkennt man eine durchhängende Dachlinie. Fast 30 Zentimeter hat sich die Konstruktion im Lauf der Jahre gesenkt. Um das denkmalgeschützte Gotteshaus zu stabilisieren, wird eine Hilfskonstruktion eingebaut, erläutert Martin Schulte, erster Pfarrer der Dreieinigkeitskirche, zu der die Filialkirche gehört. Im Anschluss sollen noch Risse im Mauerwerk beseitigt werden; auch der Untergrund muss abgesichert werden, denn die Kirche wurde vor etwa 700 Jahren auf Donaukies erbaut.

St. Oswald hat zwei einzigartige Kostbarkeiten

Vergleichsweise wenig ist über die vorreformatorische Spitalkirche von damals bekannt. Unzweifelhaft aber präsentieren sich in ihr zwei Kostbarkeiten, die so in der evangelischen Kirchenlandschaft Bayerns kein zweites Mal zu finden sind. Zum einen sticht in dem Sakralbau ein barocker Bilderzyklus heraus, der so ganz anders ist als man es von einer protestantischen Kirche in ihrer nüchternen, auf das Wort ausgerichteten Ausstattung erwarten würde. An der Decke und auch auf den zweigeschossigen Emporen finden sich insgesamt 39 farbenfrohe Bildtafeln, auf denen sich die lutherische Lehre auf sinnliche Weise widerspiegelt.

Zum anderen ist es die Einzigartigkeit der Orgel von Franz Jakob Späth (1714-1786). Insgesamt erbaute der Regensburger Instrumentenbauer, der auch das Klavier für Wolfgang Amadeus Mozart herstellte, nur acht Orgeln. Die in St. Oswald ist die einzige, die noch im Original erhalten ist. Dem Barockinstrument aus dem Jahr 1750 wird ein wunderbarer Klang nachgesagt.

Etwa ein Jahrhundert lang blieb St. Oswald unverändert

Nach dem Übertritt Regensburgs zum Protestantismus im Jahr 1542 benötigte man für die rasch wachsende Zahl an Gläubigen geräumige Kirchen. Die 1519 mit Begeisterung begonnene Neupfarrkirche war als notdürftig bedeckter Torso liegen geblieben. 1563 wurde in der Dominikanerkirche ein provisorisches Simultaneum eingerichtet, in dem sich Katholiken und Evangelische die Kirche teilten. 1622 erweiterte man die Bruderhauskirche; die große Dreieinigkeitskirche wurde erst später gebaut (1627-1631). Deshalb entschloss man sich 1604 zur Erweiterung der Oswaldkirche nach Westen. Deutlich ist bis heute der Übergang vom Alt- zum Neubau an einem Knick an der nördlichen Außenwand zu erkennen.

Etwa ein Jahrhundert lang blieb St. Oswald fast unverändert. In den Jahren 1708/1709 erfährt die Kirche mit ihrer Barockisierung dann eine radikale Veränderung. Mit dem Stuck wurden Wessobrunner Meister beauftragt. Die Maler der wertvollen Decken- und Emporenbilder sind nicht bekannt. Auffällig ist, dass sich ihre Bildhaftigkeit explizit auf die biblischen Erzählungen bezieht. Im Zentrum der Malerei an der Kirchendecke heißt es "Verbum domini manet in aeternum" (lat.: Das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit).