Karmelitenkirche St. Oswald in Regensburg - Dekanat Regensburg

Das ehemalige Karmelitenkloster St. Oswald in Regensburg beeindruckt vor allem durch die Innengestaltung. An der Decke und den Brüstungen der Empore sind biblische Szenen aus dem Alten und Neuen Testament zu sehen - wer möchte, kann hier einen kleinen Bibelunterricht genießen.

Erstmals erwähnt wurde der Kirchenbau und das dazugehörige Spital im Jahr 1316. Das Spital diente vor allem dem Unterhalt der Ordensschwestern. Die Karmeliten siedelten 1367 nach Straubing über - das bis heute als einziges Karmelitenkloster in Deutschland besteht.



Die Wappen an den Strebepfeilern der Chornordseite, zu Straßenseite und Donau erinnern an die Patrizier Karl Prager und Friedrich Auer. Das Patriziergeschlecht der Auer hatte bis 1483 das Patronat der Kirche. Anschließend ging der Besitz an die Stadt Regensburg über, bis heute erinnert das Wappen der Stadt am Schlußstein im Chor an diese Begebenheit.

Evangelischer Gottesdienst in St. Oswald

Die Protestanten nutzen die Kirche ab 1552 für den evangelischen Gottesdienst. Damit gab es - neben der Dominikanerkirche und der Neupfarrkirche - insgesamt drei evangelische Kirchen in Regensburg.

Im Laufe der Jahrhunderte wurde der Kirchenbau von St. Oswald immer wieder erweitert und renoviert. 1604 wurde die Kirche erweitert und bekam eine Wendeltreppe. 1708 wurde das Kircheninnere barockisiert, das Chorgewölbe ausgemalt und der Altar mit einem neuen Aufbau versehen. In dieser Zeit entsand auch das reiche Bildprogramm.

Renovierung und Sanierung von St. Oswaldkirche

Auch im 20. Jahrhundert wird die Kirche weiter verändert, eine Vorhalle wurde gebaut und der Dachreiter erneuert. Erneut gab es eine Sanierung. Dann machten Hochwasserschäden weitere Renovierungen nötig, die letzte wurde 1990 abgeschlossen. Heute gehört die Kirche zur Gemeinde der Dreieinigkeitskirche.