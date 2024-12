Kurz vor Mitternacht läuft der Countdown. Um einen herum stehen Paare, umarmen sich, küssen sich und wünschen sich ein frohes neues Jahr. Für Alleinstehende und Singles kann das emotional herausfordernd sein. Für viele Menschen ist Silvester mit einem Rückblick und einer Vorschau verbunden, sie nehmen Abschied und überlegen sich einen Neubeginn. Silvester ist für viele Menschen symbolisch aufgeladen und mit vielen Erwartungen verbunden.

Was wird das neue Jahr bringen? Was erwartet mich?

Erlebtes, Vorhaben, Wünsche und Vorsätze werden häufig am letzten Tag des Jahres nochmals besonders reflektiert und plötzlich auch viel präsenter. Frisch getrennt, geschieden, der Verlust einer Partnerin oder eines Partners, Erinnerungen an schmerzhafte Trennungen können hochkommen und emotional aufwühlen. Manche Singles wünschen sich eine Partnerin oder einen Partner an ihrer Seite und sehnen sich nach besonders liebevollen Momenten oder einer geteilten gemeinsamen Vorausplanung des neuen Jahres. So oder so – an Silvester wird man stärker daran erinnert und es kann rund um den Jahreswechsel schwerer fallen als sonst, die bestehende Lebenssituation anzunehmen.

Immer mehr Singles in Deutschland

Auch wenn es nur ein Tag wie jeder andere ist, lassen sich Gedanken und Gefühle am Jahresende und zu Jahresbeginn nicht einfach verdrängen. Dennoch gibt es ein paar Möglichkeiten, den Fokus auf andere Gedanken zu lenken, wenn man diese Situation als Single als herausfordernd erlebt, aber gerne gut ins neue Jahr starten möchte.

Hilfreich kann es zunächst grundsätzlich sein, sich bewusst zu machen, dass es viele andere Singles und Alleinstehende in Deutschland gibt. Singles sind eine sehr heterogene Gruppe. Die Zahl der Menschen, die Single sind, steigt jährlich. In den Großstädten und Städten machen zwischenzeitlich Singles die Mehrheit aus, wie etwa in München, Berlin, Hamburg, aber auch Erlangen, Augsburg und Regensburg. Auch kleinere Orte ziehen nach, wie etwa Rottach-Egern. Gerade Silvester bietet daher auch gute Möglichkeiten, das Single-Dasein zu genießen und mit Menschen in ähnlichen Lebenssituationen zu feiern.

Ideen und Tipps für Singels

Der Jahreswechsel kann genutzt werden, um auch die eigenen Erwartungen und Wünsche selbstkritisch zu hinterfragen.

Warum ist der Jahreswechsel so wichtig für mich? Was verbinde ich damit? Welche Wünsche verstecken sich dahinter?

Möglicherweise ist es gar nicht so sehr der Wunsch nach einer Partnerschaft und Beziehung, sondern einfach nach Veränderung. Singlesein ist ein sehr flexibler Lebenszustand und kann eine große Chance bedeuten – Freiheit und Abenteuer, die andere Lebenssituationen und Lebensmodelle nicht ermöglichen. Als Single kann ich entscheiden, was sich in diesem Moment richtig anfühlt, sei es zum Beispiel eine kleine Reise, ein Ausflug, einfach nur die heimische Couch oder die ganze Nacht durchtanzen.

Wer ausgeht, sollte den Ort gut überlegen, denn ausschlaggebend sind vor allem die Menschen, die dort zusammenkommen. Wo auch andere Singles sind, bietet sich die Chance, sich mit Gleichgesinnten in Gemeinschaft zu begeben. Silvester ist, anders als vielleicht das familiäre Weihnachten, eine gute Gelegenheit, unbekannte Menschen zu treffen. Es gibt beinahe überall Silvester-Veranstaltungen, um in das neue Jahr hinein zu feiern.

Silvester alleine zu verbringen, muss nicht unbedingt heißen, dass man sich einsam fühlen muss. Wer lieber zu Hause bleibt, kann den freien Abend ganz nach seinen Vorstellungen gestalten: Den Lieblingsfilm schauen oder einen Jahresrückblick, die Lieblingsmusik hören oder ein Bad nehmen und sich selbst etwas gönnen.

Wer sich von Erwartungen frei macht, kann Silvester genießen.

Wer sich um Mitternacht ein Feuerwerk anschaut, könnte sich mit folgenden Fragen beschäftigen: Was war schön in diesem Jahr? Wofür bin ich dankbar? Was habe ich gelernt? Was lasse ich zurück und was nehme ich mit ins neue Jahr? Oft hilft es, sich darauf zu fokussieren, was in der Zukunft liegt.

Angebote speziell für Alleinstehende und Singles

Da immer mehr Menschen Alleinstehend sind, gibt es in der Zwischenzeit ein großartiges und buntes Angebot speziell für Singles. Wer die sozialen Medien nutzt, kann sich z.B. bei Nebenan.de registrieren und sich in der näheren Wohnumgebung vernetzen. Bei Facebook gibt es zahlreiche Gruppen unter dem Titel "Neu in…" (plus Stadt oder Wohnort). Viele Städte bieten spezielle Veranstaltungen für Singles, z.B. Motto-Partys oder Live-Events. Inzwischen gibt es einige Reiseunternehmen, die sich auf Singlereisen spezialisiert haben und eine Vielzahl von Kurz- und Fernreisen wie auch Städtetrips anbieten.

Kirchliche Angebote für Singles

Als kirchliches Angebot empfiehlt sich die App Churchpool. Dort sind aus dem Netzwerk Singles und Kirche in der ELKB einige regionale Singles Initiativen als Gruppen organisiert, wie z.B. das Steiner Singles Forum in Franken und das Netzwerk Sinngewinn im Chiemgau in Oberbayern. Diese Gruppen bieten eigene Veranstaltungen an und man kann sich darüber vernetzen und austauschen.

Wer gerne einen etwas anderen Jahreswechsel gemeinsam mit anderen christlichen Singles erleben möchte, dem oder der sei noch ein Angebot von Solo & Co empfohlen. Solo & Co ist ein christliches Netzwerk von Singles, das bundesweit agiert und einen Jahreswechsel mit einem 3 Tagesangebot in Bad Alexandersbad anbieten. Bei dieser Silvesterveranstaltung kommen Singles aus ganz Deutschland zusammen und feiern.

Zudem finden in vielen Kirchen Gottesdienste und spezielle Angebote statt, wie Konzerte, Segensgottesdienste oder als sehr einladendes Beispiel "Chill & Chili: Kochen und Essen" in Regensburg.

Und wer sich gerne mit Singles in der ELKB nach Silvester austauschen möchte, ist herzlich eingeladen zum Singles Online Neujahrs Talk am 17. Januar 2025 von 18 bis 19 Uhr im forum frauen und forum männer der ELKB. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk von Singles in der ELKB, die sich regelmäßig zum Online Talk treffen. Gemeinsam wird dann ins Jahr 2025 gestartet und alle Singles freuen sich auf neue NetzwerkerInnen. Hier ist der Link zur Veranstaltung am 17. Januar.