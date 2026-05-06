Pfingsten ist eines dieser Feste, das jeder kennt, aber kaum jemand genau erklären kann. Klar, es gibt einen zusätzlichen Feiertag – aber warum eigentlich? Und warum fällt Pfingsten jedes Jahr auf ein anderes Datum?

Pfingsten ist 50 Tage nach Ostern

Die Regel ist simpel: Pfingsten kommt 50 Tage nach Ostern. Weil Ostern 2026 auf den 5. April fiel, landet der Pfingstsonntag auf dem 24. Mai, der Pfingstmontag folgt am 25.. Wann Ostern 2025 ist und wovon das Datum abhängt, lest ihr hier.

Doch Pfingsten ist mehr als nur der Abschluss der Osterzeit. Es erinnert an den Moment, als die Jünger den Heiligen Geist empfingen – und plötzlich in vielen Sprachen predigen konnten. Das war ein Wendepunkt: Die Kirche entstand.

Start in den Sommer

Heute steht Pfingsten für vieles: für Ferien, verlängerte Wochenenden und den inoffiziellen Start in den Sommer. Aber ursprünglich markiert es etwas anderes – den Beginn einer Bewegung, die die Welt verändert hat.

Wer sich dennoch für Ferien interessiert: Vom 26. Mai bis zum 5. Juni sind in Bayern 2026 die Pfingstferien.