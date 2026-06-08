Der Fromme von morgen wird ein ›Mystiker‹ sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein." Dieses Wort des Jesuiten Karl Rahner führt direkt zu Ignatius von Loyola und der Spiritualität seiner 1540 gegründeten Ordensgemeinschaft.

Ignatius ist ein baskischer Adliger, geboren 1491 als 13. Kind auf der Burg in Loyola. Geplant war von ihm und seiner Sippe "die Kariere eines Mannes bei Hofe". Sein Lebensziel kennzeichnet er mit den Worten: "Bis zum Alter von 26 Jahren war er den Eitelkeiten der Welt erlegen, und hauptsächlich fand er aus einem unbändigen und eitlen Verlangen, sich Ruhm zu gewinnen, sein Gefallen in Waffenübungen."