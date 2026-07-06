Vom Astrophysiker Robert Jastrow (1925-2008) gibt es ein schönes Zitat über das Verhältnis von Wissenschaft und Theologie. Der US-amerikanische NASA-Wissenschaftler und Zukunftsforscher klagte einmal: "Es scheint, als ob die Naturwissenschaft niemals in der Lage sein wird, den Vorhang vor dem Geheimnis der Schöpfung zu lüften. Für den Wissenschaftler, der im Glauben an die Macht der Vernunft gelebt hat, endet die ganze Sache wie ein schlechter Traum: Er hat die Berge der Unwissenheit erklommen, er ist dabei, den höchsten Gipfel zu bezwingen, und als er sich über die letzte Felskante emporzieht – wird er von einer Schar Theologen begrüßt, die schon seit Jahrhunderten dort sitzen."

Einer dieser Theologen dürfte 1401 im malerischen Moseltal geboren worden sein. Sein Name: Nikolaus von Kues.