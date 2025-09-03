Sein Leben hätte beschaulich verlaufen können: In Nazareth arbeitete Josef als Zimmermann, hatte die fromme Maria kennen und lieben gelernt. Bald stand die Hochzeit an. Doch dann das: Maria eröffnete ihm, dass sie schwanger war – und zwar nicht von ihm. Das muss sich für Josef wie ein Schlag in die Magengrube angefühlt haben. "Josef gedachte, sie heimlich zu verlassen", beschreibt der Evangelist Matthäus seine Verstörtheit. In seiner Seelennot erschien Josef nachts in einem Traum ein Engel, der ihm Mut machte: "Fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist." (Matthäus 1, 20 f) Josef vertraute dem Engel und ließ sich umstimmen. Als er "erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich". (Matthäus 1, 24)

Eine Volkszählung stand an – Josef und Maria mussten sich in Bethlehem registrieren lassen. Josef brachte seine hochschwangere Verlobte sicher dorthin. Eine Herberge allerdings fand er dort nicht. Er wurde Zeuge, wie Maria ihr Kind in einem Stall gebar.