Mittendrin im Kirchenraum – der alte Kaugummiautomat. 10 Cent-Stücke liegen bereit, Kirchenvorsteherin Andrea Hink wirft eines ein und erhält: einen Segen. "Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein." (1. Mose 12, 2) Jeder der Menschen im Wohnzimmer in der "Kirche zum guten Hirten" in Dörfles-Esbach wird sich im Laufe dieses besonderen Gottesdiensts einen Segen aus dem alten Automaten abholen. Das gehört zum Spaß dazu.

Dieses Gottesdienst-Format gibt es hier schon seit über einem Jahr und – ja: Es macht Spaß. Das beweist die Zahl der Besucherinnen und Besucher: Am 14. Juni sitzen 60 Leute auf den Sofas und Bänken. Zum Gottesdienst unter dem Motto "Ein Schluck Leben" – zum Thema Wasser. 60 Leute – obwohl es 18 Uhr ist und Deutschland gerade in die Fußballweltmeisterschaft einsteigt. Das muss man erst mal schaffen.