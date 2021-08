Verschwörungsmythen und Verschwörungsglaube: Kirchenausschuss reagiert auf neue Entwicklungen

Buchtipp

Handbuch Weltanschauungen, Religiöse Gemeinschaften, Freikirchen

Wer in der religiös-weltanschaulichen Vielfalt der Gegenwart Orientierung, verlässliche Information und Rat sucht, wird in diesem Werk fündig werden. In mehr als 60 Einzeldarstellungen werden die Freikirchen, Sondergemeinschaften und pfingstlichen Bewegungen, moderne Esoterik, religiöse Strömungen aus Asien und Anbieter von Lebenshilfekonzepten in Ursprung, Lehre und Wirkung durchschaubar gemacht. Von der großen Bewegung zur eigenwillig geprägten Kleingruppe: Sachlich und sensibel, aktuell, ausgewogen doch mit klarem Profil lässt dieses Werk kaum ein Informationsbedürfnis unbefriedigt.

Verlag: Guetersloher Verlagshaus

Seitenzahl: 1079

ISBN: 978-3579082240

Jetzt bestellen über den sozialen Buchhandel: Buch 7.