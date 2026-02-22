Die Jesuiten, Mitglieder der katholischen Ordensgemeinschaft Gesellschaft Jesu (Societas Jesu), gehören zu den prägendsten Orden der katholischen Kirche. Gegründet 1540 von Ignatius von Loyola, verpflichten sich die Jesuiten neben den sogenannten evangelischen Räten – Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam – zu besonderem Gehorsam gegenüber dem Papst.

Heute stehen sie weltweit für Bildung, Mission und soziale Verantwortung, während ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit historisch wie gegenwärtig wechselhaft ist.

Ursprung und Gründung

Ignatius von Loyola (1491–1556), ein ehemaliger Offizier baskischer Herkunft, dessen Lebensweg sich nach einer schweren Kriegsverletzung radikal änderte, gilt als geistiger Vater des Ordens. 1534 legte er mit Gefährten wie Franz Xaver und Peter Faber in Paris Gelübde ab, die den Grundstein für die spätere Gemeinschaft legten. Papst Paul III. bestätigte die Gesellschaft Jesu 1540 mit der Bulle Regimini militantis ecclesiae.

Ignatius wurde erster Generaloberer und prägte den Orden bis zu seinem Tod 1556. Die Satzungen (Constitutiones) setzten die Hierarchie, den strengen Gehorsam und die persönliche Flexibilität fest, die den Jesuiten ein schnelles Wachstum und weltweite Mobilität ermöglichten.

Die Spiritualität des Ordens gründet auf den Exerzitien Ignatius’ – 30-tägigen geistlichen Übungen, in denen das Leben Jesu und das eigene Leben in Gebet und Meditation reflektiert werden. Dieses spirituelle Kernstück wird bis heute auch Laien und Angehörigen anderer Orden zugänglich gemacht.

Jesuiten in der Gegenreformation

Obgleich der Orden nicht explizit für die Gegenreformation gegründet wurde, spielte er eine entscheidende Rolle bei der Rekatholisierung in Europa. Besonders in Polen gelang es den Jesuiten innerhalb eines halben Jahrhunderts, den Katholizismus in Adel und Oberschicht zu festigen.

Über Schulen, Predigten, Seelsorge und Armenpflege beeinflussten sie die Gesellschaft. Sie förderten barocke Baukunst, Theater und Musik, um den Glauben sinnlich erfahrbar zu machen. In anderen europäischen Ländern arbeiteten Jesuiten teilweise heimlich, da der Orden aufgrund seines Papstgehorsams oft politisch misstrauisch betrachtet wurde.

Mission und Bildung

Von Anfang an verstanden sich Jesuiten als globaler Akteur: Missionen führten sie nach Asien, Amerika und Afrika. Franz Xavers Briefe weckten Begeisterung für die Mission. In Paraguay entstand von 1610 bis 1767 ein Jesuitenstaat, in dem die indigenen Guaraní ein christliches Sozialsystem unabhängig von Kolonialmächten führten.

In China prägten Jesuiten wie Giuseppe Castiglione Kultur, Kunst und Wissenschaft am Kaiserhof. Gleichzeitig gerieten sie in Konflikt mit spanischen und portugiesischen Kolonialregierungen, teils wegen ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten, teils wegen ihres Einflusses auf die Einheimischen.

Die Bildungsarbeit blieb eine zentrale Aufgabe. Jesuiten gründeten Schulen und Universitäten, die klassische und naturwissenschaftliche Fächer lehrten. Berühmte Absolventen waren René Descartes, Voltaire, Rugjer Josip Bošković und später Persönlichkeiten wie James Joyce, Fidel Castro oder Mario Draghi. Bis heute unterrichten Jesuiten weltweit über zwei Millionen Schüler:innen.

Kritik, Verfolgung und Verschwörungsvorwürfe

Schon früh waren Jesuiten Ziel von Vorurteilen und Verschwörungstheorien. Der Mordanschlag auf Heinrich IV. von Frankreich 1594 durch einen Jesuitenschüler gab Anlass zu Anschuldigungen, die durch die Fälschung der Monita Secreta (1614) verschärft wurden.

Diese Texte stellten den Orden als habgierig, machtlüstern und intrigenreich dar. Solche Bilder prägten das öffentliche Bewusstsein über Jahrhunderte und führten im 18. Jahrhundert in Portugal, Frankreich und Spanien zu Ausweisungen und zur Aufhebung des Ordens 1773 durch Papst Clemens XIV.

In Deutschland erlebten die Jesuiten ähnliche Widerstände: Im Kulturkampf (1872) wurden ihre Einrichtungen aufgehoben und ausländische Mitglieder ausgewiesen. Unter dem Nationalsozialismus wurden sie verfolgt, in Konzentrationslagern interniert und mehrere, darunter Rupert Mayer und Alfred Delp, getötet. Auch in der Schweiz und in Spanien waren sie mehrfach Verboten ausgesetzt.

Erneuerung im 20. und 21. Jahrhundert

Mit der Wiederzulassung durch Papst Pius VII. 1814 wuchs der Orden erneut. Im 20. Jahrhundert prägten Theologen wie Karl Rahner, Henri de Lubac und Philosophen wie Erich Przywara die Kirche und das Zweite Vatikanische Konzil. Pedro Arrupe führte die Option für die Armen als zentralen Auftrag ein und verband Glaube mit sozialer Gerechtigkeit.

Heute betont der Orden neben Bildung und Mission auch Migration, interreligiösen Dialog und die Zusammenarbeit mit Laien, etwa durch Ignatianische Assoziierte oder Jesuit Volunteers.

Seit Papst Franziskus, dem ersten Jesuiten auf dem Papstthron, ist die Sichtbarkeit des Ordens besonders hoch. Generalobere wie Arturo Sosa lenken die weltweite Gemeinschaft mit über 14.800 Mitgliedern (Stand 2021) und stehen für eine Öffnung an die Ränder der Gesellschaft.

Jesuiten in Deutschland und Zentraleuropa

Die erste deutsche Niederlassung entstand 1544 in Köln. Peter Faber und Petrus Canisius waren prägende Figuren. Heute bilden die ehemaligen Provinzen Deutschland, Österreich, Schweiz sowie Litauen und Lettland die Zentraleuropäische Provinz mit Sitz in München. Sie umfasst 36 Kommunitäten mit 442 Jesuiten. Aufgaben sind Bildung, Seelsorge, Exerzitienbegleitung und soziale Arbeit.

Die deutsche Provinz sieht sich angesichts sinkender Mitgliederzahlen und gesellschaftlicher Säkularisierung mit der Herausforderung konfrontiert, ihren Einfluss zu bewahren und zugleich Laien stärker einzubeziehen.