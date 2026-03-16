"Religiös unmusikalisch" – mit dieser Selbstbeschreibung hat Jürgen Habermas sein Verhältnis zum Glauben immer wieder charakterisiert.

Der Satz wurde zum geflügelten Wort und stammt ursprünglich aus dem soziologischen Vokabular von Max Weber. Weber verwendete ihn, um jene moderne Haltung zu beschreiben, die religiöse Erfahrungen weder teilt noch wirklich nachvollziehen kann.

Dass ausgerechnet Habermas diesen Ausdruck für sich übernahm, ist bemerkenswert. Denn kaum ein anderer Philosoph der Gegenwart hat der Religion im öffentlichen Diskurs so viel Aufmerksamkeit und Respekt verschafft wie er. Ein Mann, der wie er selbst sagt nicht gläubig ist, wurde zum einflussreichsten Denker darüber, warum Religion für moderne Gesellschaften unverzichtbar zu sein scheint.

Diese Spannung durchzog sein gesamtes Werk. Habermas war kein Theologe. Er blieb, bei allen Wandlungen, stets ein Vertreter einer ganz und gar säkularen Vernunft. Und doch hat er die religiösen Traditionen gegen vorschnelle Abschreibungen anderer Denker:innen verteidigt – gegen jene Fortschrittsgewissheit, die Religion in der Moderne für überholt erklärte.

Der Weg zu dieser Position zählt zu den bemerkenswertesten intellektuellen Prozessen der deutschen Nachkriegsphilosophie.

Der frühe Habermas: Religion als überholte Weltdeutung

Der junge Habermas war ein Kind der Frankfurter Schule. Die Denktradition von Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und anderen Vertreter:innen der Kritischen Theorie prägte seine Sicht auf Gesellschaft, Macht und Ideologie. In diesem Kontext erscheint Religion zunächst vor allem als historisches Phänomen, als Teil einer vormodernen Weltdeutung, die mit der Aufklärung zunehmend an Plausibilität verliert.

Entsprechend nüchtern wird Religion in seinen frühen Schriften behandelt. Sie ist ein kulturelles System, das einst soziale Integration stiftete, dessen normative Gehalte aber zunehmend von moderner Vernunft ersetzt werden. Der entscheidende Maßstab für Habermas ist die "kommunikative Rationalität": Gesellschaftliche Normen müssen sich demnach im offenen Diskurs zwischen freien und gleichen Bürger:innen rechtfertigen lassen.

Religiöse Autoritäten lassen sich in dieses Modell nur schwer integrieren. Sie gründen ihre Geltungsansprüche auf Offenbarung oder Tradition, also auf Quellen, die nicht von allen geteilt werden können. Für den frühen Habermas war daher klar, dass solche Begründungsformen in einer rationalisierten Gesellschaft zwangsläufig an Bedeutung verlieren.

Diese Sichtweise entspricht der klassischen Säkularisierungsthese der Nachkriegssoziologie. Demnach gewinnen Wissenschaft, Technik und demokratische Institutionen an Einfluss, während religiöse Weltbilder zurückgedrängt werden. In dieser Perspektive verschwindet Religion zwar nicht vollständig, sie wird jedoch zur Privatsache.

Der Schwenk: Warum Habermas Religion neu entdeckt

Seit den 1990er Jahren begann Habermas, diese Vorstellung zu überwinden. Der entscheidende Impuls kam aus seiner Beobachtung der empirischen Realität: Religion verschwindet nicht. Im Gegenteil, sie bleibt politisch und kulturell präsent – sogar stärker als von vielen erwartet, wenn man den globalen Kontext betrachtet.

Habermas sprach nun von einer "postsäkularen Gesellschaft". Damit bezeichnete er eine Situation, in der Staaten zwar säkular funktionieren, aber zugleich anerkennen müssen, dass Religion als gesellschaftliche Kraft bestehen bleibt.

Der Philosoph wandte sich gegen ein simples Fortschrittsnarrativ. Säkularisierung sei, so argumentierte er, kein Nullsummenspiel zwischen Wissenschaft und Religion. Die Moderne habe Religion nicht einfach ersetzt.

Religiöse Traditionen enthielten moralische Intuitionen und Sinnressourcen, die in säkularen Diskursen weiterwirken könnten, wenn sie in eine allgemein zugängliche Sprache übertragen würden. Habermas dachte dabei etwa an Ideen wie Menschenwürde, Gleichheit oder moralische Verantwortung. Viele dieser Konzepte haben religiöse Ursprünge, etwa der biblische Gedanke der Gottebenbildlichkeit.

Besonders deutlich formulierte Habermas diese These in seiner berühmten Friedenspreisrede "Glauben und Wissen" im Jahr 2001, in der er von "Vernunftpotentialen" religiöser Traditionen sprach, auf die moderne Gesellschaften weiterhin angewiesen sein könnten. Ein nichtreligiöser Philosoph verteidigte also Religion als moralische Ressource der Moderne.

München 2004: Ein Gespräch auf Augenhöhe

Die vielleicht symbolträchtigste Szene dieser Entwicklung spielte sich im Januar 2004 in München ab. In der Katholische Akademie Bayern trafen zwei Denker aufeinander, die kaum unterschiedlicher sein konnten: der säkulare Philosoph Habermas und der damalige Kardinal Joseph Ratzinger, später Papst Benedikt.

Das Gespräch trug den Titel "Dialektik der Säkularisierung". Was dort geschah, war ein seltenes Beispiel für einen Dialog zwischen säkularer Philosophie und theologischer Tradition, der nicht in gegenseitiger Belehrung endete.

Habermas gestand zu, dass Religion moralische Einsichten bewahren könne, die im säkularen Denken verloren zu gehen drohen. Ratzinger wiederum erkannte an, dass religiöse Traditionen sich der Kritik moderner Vernunft stellen müssen. Beide Seiten betonten eine wechselseitige Lernfähigkeit.

Die postsäkulare Gesellschaft

Habermas’ Konzept der "postsäkularen Gesellschaft" versucht, diese Erkenntnisse theoretisch zu fassen. Seiner Argumentation zufolge leben in modernen Demokratien religiöse und nichtreligiöse Bürger gemeinsam in einer politischen Öffentlichkeit. Beide Gruppen müssen miteinander kommunizieren können.

Daraus folgt eine doppelte Erwartung: Religiöse Bürger dürfen ihre Überzeugungen öffentlich äußern – auch in religiöser Sprache. Der Staat darf ihnen dieses Recht nicht verwehren. Eine Demokratie, die Religion aus dem öffentlichen Diskurs verdrängt, würde ihre eigene pluralistische Grundlage beschädigen.

Für politische Entscheidungen gilt jedoch eine andere Regel. Wenn Gesetze verabschiedet oder Urteile gesprochen werden, müssen die Begründungen in einer für alle Bürger grundsätzlich nachvollziehbaren Sprache formuliert sein. Dabei müssen religiöse Beweggründe in säkulare Sprache übersetzt werden.

Dies soll verhindern, dass religiöse Wahrheitsansprüche politisch privilegiert werden. Der demokratische Staat bleibt strikt säkular.

Kritik und Widersprüche

Für dieses Konzept erntete Habermas viel Kritik. Einige säkulare Philosoph:innen hielten seine Position für zu freundlich gegenüber der Religion. Wenn demokratische Normen ohnehin säkular begründet werden müssen, fragen sie, warum religiöse Sprache überhaupt eine besondere Rolle spielen sollte.

Andererseits werfen ihm Theolog:innen vor, religiöse Überzeugungen auf moralische Ressourcen zu reduzieren. Wenn religiöse Aussagen erst übersetzt werden müssen, so sagen sie, verlieren sie ihren eigentlichen Sinn, nämlich den Bezug auf Gott.

Auch innerhalb der politischen Philosophie blieb eine Spannung bestehen. Habermas schätzte Religion zwar als Quelle moralischer Intuitionen, neutralisierte ihre Wahrheitsansprüche im politischen Raum jedoch vollständig. Ein weiteres Paradoxon lag in seiner persönlichen Haltung. Habermas verteidigte religiöse Traditionen gegen vorschnelle Abschreibungen, blieb aber selbst konsequent außerhalb des Glaubens.

Er kritisierte sogar Theolog:innen, wenn sie religiöse Inhalte zu stark verwässerten. In manchen Stellungnahmen warnte er vor einer "Verflachung” christlicher Glaubensgehalte und vor Theologien, die ihren eigenen Wahrheitsanspruch aufgeben.

Es ist eine merkwürdige Rolle: Der religiös Unmusikalische mahnte die Kirchen, ihre eigenen Noten nicht zu vergessen.

Ein unerwartetes Vermächtnis

Habermas war kein Verteidiger der Religion im klassischen Sinn. Er fordert weder eine Rückkehr des Glaubens noch eine religiöse Politik. Seine Demokratietheorie bleibt strikt säkular.

Und doch hat er dem religiösen Denken als Philosoph eine Rolle im intellektuellen Selbstverständnis moderner Gesellschaften zurückgegeben. Nicht als autoritative Wahrheit, sondern als ein Gesprächspartner von mehreren.

In einer Zeit, in der Religion oft entweder politisiert oder trivialisiert wird, ist vielleicht das seine Kernbotschaft: Moderne Gesellschaften müssen lernen, mit religiöser Differenz umzugehen, ohne sie entweder zu verdrängen oder zu absolutieren.