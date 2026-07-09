Der Schwanberg wird zum Erinnerungs- und Erfahrungsraum: Mit der Ausstellung "75 Jahre CCR – eine Zeitreise" lädt das Evangelische Kloster Schwanberg Besucherinnen und Besucher dazu ein, die Geschichte der Communität Casteller Ring (CCR) neu zu entdecken. Eröffnet wird die Ausstellung im Rahmen des Open-Air-Festivals "Bergfunkeln" am 19. Juli um 13 Uhr im Kreuzgang der Kirche.

Die Ausstellung erzählt die Geschichte der evangelischen Schwestern von ihren Anfängen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus bis in die Gegenwart. Historische Fotografien aus verschiedenen Archiven dokumentieren den Weg von einem zunächst geheimen Zusammenschluss junger Frauen hin zu einer heute lebendigen geistlichen Gemeinschaft. Dabei wird deutlich, wie eng die Geschichte der Communität mit gesellschaftlichen Umbrüchen und der Suche nach einer zeitgemäßen Form evangelischen Ordenslebens verbunden ist.

Im Mittelpunkt steht die Gründerin Christel Schmid, deren Vision einer spirituellen Gemeinschaft "mitten in der Welt" die Communität bis heute prägt. Persönliche Erinnerungen und Zeugnisse der Schwestern eröffnen Einblicke in gelebten Glauben, Berufung und Gemeinschaft. So entsteht ein vielstimmiger Erfahrungsraum, der nicht nur die Geschichte der CCR erzählt, sondern auch aktuelle Fragen nach Sinn, Spiritualität und Zusammenhalt aufgreift.

Klangräume und interaktive Kunst

Ergänzt wird die Ausstellung durch die Klanginstallation "Anklang, Geviert" des Münchner Künstlers Ben Wesch. Seine räumliche Komposition lässt Fragmente von Gebeten im Kreuzgang erklingen und verbindet Vergangenheit und Gegenwart auf sinnliche Weise. Wesch arbeitet am Tangible Music Lab der Kunstuniversität Linz und beschäftigt sich mit räumlicher Klangsynthese sowie "Spatial Audio"-Systemen. Seine Arbeiten waren schon bei der Ars Electronica in Linz.

Ein weiteres Highlight ist ein interaktiver Kunstautomat. Besucherinnen und Besucher können dort kleine Objekte wie ein Kruzifix, ein Armband, ein Labyrinth-Amulett oder eine handgefertigte Tonvase erwerben. Jedes Objekt enthält zudem einen Sinnspruch der Schwestern, der Impulse für die persönliche Spiritualität im Alltag geben soll.

Über die Ausstellung hinaus eröffnet eine digitale Erweiterung zusätzliche Zugänge zur Communität. Online stehen Kurzinterviews mit den Schwestern, Aufnahmen des Morgengebets sowie weitere Filme, Fotografien und Texte zum Leben und Wirken der evangelischen Gemeinschaft zur Verfügung.