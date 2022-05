Die CSU-Landtagsabgeordnete Barbara Becker bleibt Bezirksvorsitzende des Evangelischen Arbeitskreises (EAK) der CSU in Unterfranken. Bei der Mitgliederversammlung in Zeilitzheim (Kreis Schweinfurt) berichtete die Kitzinger Abgeordnete, dass auch der EAK Unterfranken wegen der Corona-Pandemie viele Veranstaltungen nur per Videoformat anbieten konnte. Dennoch sei die Zahl der Mitglieder in den vergangenen beiden Jahren von 129 auf nun 140 gestiegen.