Sie wehrte sich gegen die Vorstellung der Allmacht Gottes. Sie baute nicht darauf, dass ein allmächtiger Gott alles richten werde. Sie glaubte an einen Gott, der die Menschen braucht. Sie holte Gott vom Himmel auf die Erde.

Werkzeug des Friedens zu werden – das trieb Dorothee Sölle um. Sie solidarisierte sich mit den Armen, den Hungernden. Die Theologie der Befreiung in Südamerika war für sie ein deutliches Zeichen, dass Menschen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen können, dass nicht von Gott vorherbestimmt ist, Leidende und Unterdrückte zu sein. Sie wollte sich nicht mit Unrecht und Ungerechtigkeit abfinden. Sie erinnerte an das prophetische Wort, dass ein Volk ohne Vision zugrunde geht.

Ihre Theologie war diesseitig, suchte eine neue Nähe von Theorie und Praxis, von Glauben und welthaftem Handeln. Sie entwickelte eine Theologie der Schöpfung, die den Menschen durch sinnerfüllte Arbeit herausfordert und eine Versöhnung mit der Natur intendiert. "Das Wesen der Schöpfung ist nicht Tod und Gleichgültigkeit, sondern Leben – Leben in seiner ganzen Fülle."

Dorothee Sölle - Reden und Handeln

Sölles prophetisches Reden und Handeln, der dialogische Charakter ihrer Theologie hat Anstöße gegeben, lässt viele Menschen weiterhin für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung eintreten und arbeiten. Ihre Texte sind aktuell, nicht nur wegen der Schönheit ihrer Sprache, sondern auch wegen ihres dialogischen Charakters. Diese Theologie wollte den Glauben weder vom politischen Engagement noch vom Wissen oder von der Poesie getrennt haben. Sölle hat nie vergessen, dass von alters her die Sprache der Religionen die Sprache der Symbole, der Visionen, der Bilder sind. Deshalb bedarf die religiöse Sprache der Poesie.

Ihr couragiertes und kompromissloses Eintreten für Gerechtigkeit, gegen Krieg und Gewalt, für den Frieden und die Bewahrung der Schöpfung war ansteckend. Und das ist für viele so geblieben. Von Dorothee Sölle ging und geht eine Kraft aus, die weiterlebt. Wenn ich Vorträge über Dorothee halte, merke ich: Ihr Geist lebt weiter. Das, was sie wollte, wird weitergetragen. Sie wird rezipiert, z.B. an vielen theologischen Fakultäten und Akademien, in Dissertationen, in Vorträgen, in Predigten und Lesungen.

Sölle lebt, sie ist präsent in dem, was sie gewollt hat. Dafür leben und arbeiten in ihrem Sinn zahlreiche Menschen. Sie hat Wegzeichen der Hoffnung gesetzt, sie war eine Anwältin der Gerechtigkeit. Das wird sie bleiben. In vielen Teilen der Erde wird an sie erinnert, an diese "feurige Wolke in der Nacht".