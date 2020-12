Bund steckt 7,5 Millionen Euro in Sanierung der Münchner Lukaskirche

Erzbistum München

Autor Christiane Ried

Was halten Kirchenmitglieder von kirchlichen Angeboten und was wünschen sie sich zusätzlich? Diesen Fragen will das Erzbistum München mit einer Online-Befragung nachgehen. Näheres zu den Hintergründen sowie zu den Inhalten der Befragung erfahren Sie hier.