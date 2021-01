Sprachgenie und jüngster Magister: Schwabach erinnert an das eher unbekannte Wunderkind Jean-Philippe Baratier

Gefördert vom Vater kann der dreijährige Jean-Philippe bereits Deutsch und Französisch fließend lesen, es kommen Latein, Griechisch und Hebräisch hinzu. Als Elfjähriger stellt er sich selbst ein hebräisches Lexikon mit schwierigen und seltenen Wörtern zusammen und versieht es mit kritischen Anmerkungen. Arabisch eignet er sich selbst an, sodass er den Koran ohne Probleme lesen kann.

Das Wunderkind Jean-Philippe Baratier

In der nahegelegenen Universität Altdorf bekommt der lesewütige Teenager eine Art Gasthörerstatus, berichtet Ralf Gabriel. Der Vorsitzende der Bürgerstiftung Schwabach beschäftigt sich seit vier Jahren immer intensiver mit dem genialen Sohn der Stadt.

Zu dessen Biografie gehört auch die Reise nach Berlin des Vierzehnjährigen im Jahr 1735, die der fördernde Vater durch Jena, Leipzig und Halle führen ließ, um dem Sohn die dortigen Universitäten zu zeigen.

In Halle lädt der beeindruckte Uni-Kanzler den jungen Baratier ein, ein Examen als Magister Artium abzulegen. Bei dieser Gelegenheit entwickelt der Junge 14 Thesen über verschiedene Gebiete der Philosophie, Philologie und Astronomie. Jean-Philippe überzeugt restlos, er erhält den Titel Magister der Juris Prudens. Damit ist er Deutschlands jüngster Magister, erstmals nimmt eine breite Öffentlichkeit das "Schwabacher Wunderkind" wahr.

In Berlin wird der Gast der königlichen Familie mit dem damaligen Kronprinz Friedrich, dem späteren Friedrich der Große, bekannt. Und die Königliche Akademie der Wissenschaften zu Berlin ernennt den jungen Baratier feierlich zu ihrem Mitglied. 1740 stirbt der neunzehnjährige Jüngling an einem langjährigen Leiden in Halle.

Gedenken in Schwabach

Derzeit findet sich in seiner Heimatstadt nur eine bescheidene Infotafel am Geburtshaus des Schwabacher Wunderkinds. Es ist das damalige Pfarrhaus der 500 Hugenotten, direkt hinter der Franzosenkirche am Rande der Altstadt. Der Ansbacher Marktgraf siedelte die französischen Glaubensflüchtlinge calvinistischer Prägung gezielt wegen ihrer Handwerksfertigkeit an. Sie waren unter anderem begabte Teppichweber.

Die damals 3.000 Schwabacher waren über die französische Kolonie mit marktgräflichen Privilegien nicht besonders erfreut, weiß Gabriel. Deshalb kann man das Leben der Baratiers in Schwabach auch unter dem Aspekt "Migration und Integration" betrachten.

Am Anfang dominierte die Ablehnung und Abwehr der Schwabacher. Die Hugenotten mussten auf Französisch predigen, um den lutherischen Glauben der Schwabacher nicht zu gefährden. Es dauerte einige Jahrzehnte, bis beispielsweise Ehen zwischen Franzosen und Franken nichts Außergewöhnliches mehr waren.