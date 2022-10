Dabei verfolgt die Dame, wo sich die Menschen versammeln, checkt Uhrzeiten und Straßen, Schilder der Demonstranten und auch ihre Forderungen. Denn ihre Schwester und ihr Bruder sind in den Aufstand in Damaskus involviert, ihr Bruder landet am Ende im Gefängnis.

Aus Sicht des Computers erfahren wir mehr als die ganze Familie: von ihrer Jugend, wie sie sich gegen ihre Eltern, das Getratsche der Nachbarn und das Dorf durchsetzte. Wie sie als erste Frau die Oberstufe besuchte, in einer nahegelegenen Schule am Dorfrand. Dann studierte, gegen den Willen ihrer Mutter, in Damaskus, bei ihrer Schwester. Und von den "Gedichten, die sie nachts schrieb, aber nie jemandem vorlas" und die nur der Laptop kennt.

Am Ende der Erzählung kippt die Lage in Syrien, die ältere Dame verliert die Distanz zu den Ereignissen in ihrer Heimat, zu dem Leid. Ihre Töchter suchen das Gespräch, aber Oma lässt sich nicht beirren. Am Ende bleibt ihr nur noch die vielen Orte zu googlen, an denen ihre Familie strandet.

Vom Bauern zum Arzt

Die zweite Geschichte wird aus Sicht einer Promotionsurkunde erzählt, eingefasst in einen dicken, goldenen Bilderrahmen. Sie gehört einem jungen Mann, Said – der Fröhliche, der einst auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, als zweites Kind einer vierzehnköpfigen Bauernfamilie, und der es im Ausland bis zum Arzt geschafft hat.

Dabei brachte ihn ein Zufall zur Medizin: Als Jugendlicher muss er auf dem Feld unerwartete einer Kuh beim Kalben helfen – und findet damit seine Bestimmung. Jahre später kommt der Vater zur Verleihung der Promotionsurkunde nach Wien. Zwar kann er die Urkunde nicht einmal lesen, aber er ist stolz auf seinen Sohn.

Die dritte Geschichte erzählt eine Oud, eine Kurzhalslaute, die unter den nahöstlichen Saiteninstrumenten als das flexibelste und dynamischste Instrument gilt. Dabei fing es mit dem Besitzer gar nicht gut an: