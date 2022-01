Der evangelische Pfarrer Felix Leibrock schreibt mit Leidenschaft Romane. Sein neuestes Werk ist ein Krimi, der in Berchtesgaden spielt: Mord am Watzmann. Für das Sonntagsblatt hat er eine Liste mit seinen ganz persönlichen Lesetipps erstellt. Alle Bücher können Sie über unseren Partner Buch7 bestellen - den sozialen Buchhandel, der einen Teil seiner Erlöse für soziale Projekte spendet.

1. Bernhard Schlink: Die Enkelin.

Birgit, Alkoholikerin, stirbt. Ihr Ehemann Kaspar findet das Manuskript eines Romans im Nachlass. Erfährt darin, dass seine Frau ein Doppelleben geführt und ein Kind aus einer früheren Beziehung gleich nach der Geburt verstoßen hat. Das Buch führt schließlich in die Lebenswelt völkisch gesinnter Kreise in einem Dorf bei Berlin. Sehr anrührende Großvater-Enkelin-Geschichte.



Buch bestellen über Buch7: Roman, Zürich, Diogenes, 2021. 376S. 25,00€., ISBN 978-3-257-07181-8



2. Steve Sem-Sandberg: W. Roman

Woyzeck. Diese heimatlose, sexuell aufgeladene Halbwaise, der Vater ein Trinker. 1921 ermordet er eine Witwe, die er beim Promenieren mit einem anderen Mann sieht. Ist es die Verrohung der Sitten im Krieg, die ihn dazu geführt hat? Oder eine paranoide Veranlagung? Spannender Roman um eine der großen tragischen Figuren der Weltliteratur.

Buch bestellen über Buch7: Roman, Stuttgart, Klett-Cotta, 2021. 413S., 25,00€, ISBN 978-3-608-98119-3

3. Christian Kracht: Eurotrash

Stark autobiographischer Roman, der die alte Bundesrepublik und ihre Eliten in ihrer Aufgesetztheit und künstlichen Bedeutsamkeit seziert. Sohn besucht seine betagte Mutter in Zürich und findet gerade noch rechtzeitig einen Weg um Austausch über die Familiengeheimnisse.

Buch bestellen über Buch7: Roman, Köln, Kiepenheuer & Witsch, 2021. 210S., 22,00€, ISBN 978-3-462-05083-7



4. Franzobel: Die Eroberung Amerikas

Ferdinand Desoto, spanischer Eroberer, macht sich mit einer großen Mannschaft auf den Weg nach Florida. Pralle, fantastische Bildsprache über die grausamen Methoden der Landnahme im 16. Jahrhundert mit skurrilen Erlebnissen. Ein New Yorker Anwalt von heute fordert im Namen der Ureinwohner die Rückgabe des Landes ein.

Buch bestellen über Buch7: Roman, Wien, Paul Zsolnay, 2021. 543S., 26,00€, ISBN 978-3-552-07227-5

5. Helga Schubert: Vom Aufstehen. Ein Leben in Geschichten

Biografische Geschichten mit einem roten Faden: 80 Jahre deutsche Geschichte Deutschlands. Sanfte, klare Sprache. Mutter-Tochter-Geschichte. Ingeborg-Bachmann-Preis für die letzte Geschichte "Vom Aufstehen". Tiefgründige Reflexionen über das Leben

Buch bestellen über Buch7: München, dtv, 2021. 222S., 22,00€, ISBN 978-3-423-28278-9



6. Stefan Schwarz: Da stimmt was nicht

Der deutsche Synchronsprecher Tom Funke hat die Paraderolle des Bill Pratt (!), Hollywoodstar. Mit ihm steigt er auf – und fällt ganz tief, als Bill Pratt Schafen Wollmützen anzieht. Skurril, humorvoll, überdreht. Wer beim Lesen gerne lacht, ist hier richtig. Im Hintergrund die ernstere Frage nach Kapitalismus und Erfolg und ob es nicht schöner ist, erzgebirgische Weihnachtskunsthandwerk zu drechseln und zu verkaufen.

Buch bestellen über Buch7: Roman, Berlin, Rowohlt, 2021. 254S., 18,00€, ISBN 978-3-737-10093-9



7. Florian Illies: Liebe in Zeiten des Hasses. Chronik eines Gefühls 1929-1939

Zehn Jahre im Zeitraffer, die Liebe in Zeiten, als der Hass sich durchsetzt. Viele schillernde Liebesbeziehungen und über allem die unausgesprochene Frage, ob sich solche Zeiten angesichts von Hasspostings, Trumpismus und Coronawut nicht gerade wiederholen. Oder wird die Liebe den Hass überwinden können? Gut geeignet für Menschen mit Bildungsanspruch und Interesse am Thema der Themen, der Liebe.

Buch bestellen über Buch7: Frankfurt/M., S. Fischer, 2021. 432S., 24,00€, ISBN 978-3-103-97073-9



8. Jenny Erpenbeck: Kairos

1986 verlieben sich eine 19jährige und ein Schriftsteller Mitte 50 in der DDR. Die anfangs flammende Liebe wandelt sich immer mehr in ein Verhältnis von Hörigkeit und Unterwerfung. Zeitgeschichte, eingewoben in eine außergewöhnliche Paarbeziehung. Mitreißende Sprache!

Buch bestellen über Buch7: Roman, München, Penguin, 2021. 382S., 22,00€, ISBN 978-3-328-60085-5



9. Zeruya Shalev: Schicksal

Endlich! Die neue Shalev! Wieder eine unglaubliche Liebesgeschichte, dieses Mal beide verheiratet, verlieben sich Hals über Kopf und lassen alles zurück, was ihr Leben bisher ausgemacht hat. Dann wird der Mann Rentner und Schimpfer. Was wird aus der Liebe? Verwoben mit der Geschichte Israels vor der Staatsgründung, manchmal etwas umständlich konstruiert. Aber wieder ein großer Liebesroman!

Buch bestellen über Buch7: Roman, Berlin/München, Berlin Verlag, 2021. 414S., 24,00€, ISBN 978-3-827-01186-2

10. Gabriele von Arnim: Das Leben ist ein vorübergehender Zustand

Stark autobiografisch. Sie will sich von ihm nach langen Ehejahren trennen, doch er kommt ihr mit Schlaganfall zuvor. Aus der Ehefrau wird die Frau des Kranken, mit vielen Kämpfen und oft tiefer Verzweiflung, aber auch großen Erkenntnissen, zum Beispiel über das neu entstehende Hobby "Wohnen" oder Reflexionen über das Leben, das Kranksein, das Sterben: "Vor der Krankheit hatte sie Angst, ihn zu verlassen. In der Krankheit hat sie jeden Tag Angst, ihn zu verlieren."

Buch bestellen über Buch7: Hamburg, Rowohlt, 2021. 238S., 22,00€, ISBN 978-3-498-00245-9



11. Sylvain Tesson: Der Schneeleopard, Hamburg

Schmaler Band mit viel Tiefgang. Eine Trouvaille! Ausstieg aus der Zivilisation, um den Schneeleoparden zu beobachten. Man kommt beim Lesen selbst runter und raus aus der Hektik des Alltags. Wunderbare Beschreibungen von Landschaft, Stille, dem erhabenen Tier. Gibt auch einen Fotobildband dazu. Schönes Geschenk!

Buch bestellen über Buch7: Rowohlt, 2021. 192S., 20,00€, ISBN 978-3-498-00216-9

12. Felix Leibrock: Mord am Watzmann. Ein Berchtesgaden-Krimi Ein Urlauberehepaar stürzt vom Watzmanngrat in die Tiefe. Unfall oder Mord? Der junge Polizeibergführer Simon Perlinger zeigt gute Instinkte. Ausführliche Beschreibung der Bergwelt, des Ermittelns am Berg und des Lebens auf einem der typischen Berchtesgadener Lehen. Viele Verdächtige und überraschender Schluss. Nebenbei eine Reminiszenz an einen der größten Politskandale der Bundesrepublik. Buch bestellen über Buch7: Salzburg/München, Servus, 2021. 368S., 14,00€, ISBN 978-3-71040-298-2

