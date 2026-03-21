Erlebt die wichtigsten Gottesdienste zu Karfreitag, Ostern und Ostermontag 2026 live im Fernsehen und Radio. Von München bis Rom – hier findet ihr alle Übertragungen im Überblick.
Karfreitag, 3. April 2026
- Radio: BR 1 überträgt ab 10 Uhr den evangelischen Gottesdienst zu Karfreitag aus der St. Markus Kirche, München.
- Radio: Deutschlandfunk überträgt ab 10.05 Uhr den evangelischen Gottesdienst aus der Stadtkirche in Laubach
- TV: Das Erste zeigt ab 10 Uhr den evangelischen Gottesdienst aus dem St. Petri-Dom, Schleswig.
- TV: BR überträgt ab 21:10 Uhr den Kreuzweg in Rom mit Papst Leo XIV..
Karsamstag, 4. April 2026
- TV: BR zeigt ab 21:45 Uhr die katholische Osternacht aus dem Liebfrauenmünster, Ingolstadt.
Ostersonntag, 5. April 2026
- TV: Das ZDF zeigt ab 9:30 Uhr den evangelischen Fernsehgottesdienst aus der Pauluskirche, Marburg.
- TV: Das Erste und BR zeigen ab 10 Uhr den katholischen Ostergottesdienst von Papst Leo XIV. auf dem Petersplatz, inklusive Segen "Urbi et Orbi".
Ostermontag, 6. April 2026
- TV: Das Erste überträgt ab 10 Uhr den evangelischen Ostergottesdienst aus der Himmelfahrtskirche, München-Pasing.
Alle Angaben ohne Gewähr.