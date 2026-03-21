Analyse Völkerrecht und Menschenrechte

Das Völkerrecht verbietet Angriffskriege – doch beim Iran-Konflikt zeigt sich: Die Realität ist komplex. Viele Exiliranerinnen und Exiliraner verteidigen die Luftschläge leidenschaftlich als Verteidigung gegen ein Regime, das seit Jahrzehnten einen blutigen Krieg führt – gegen die eigene Bevölkerung, gegen die Juden, gegen den Westen. Ein Plädoyer dafür, auch beim Völkerrecht genauer hinzuschauen.

Lesezeit: 4 Minuten

4 Minuten