Als Freiwillige in einem Kindergarten in Brasilien, als Pfarrer bei den Massai in Tansania, unter Seeleuten in Singapur oder unterwegs in Partnerschaftsgruppen in Bayern: In "Horizontwechsel – der Podcast von Mission EineWelt" erzählen Menschen von ihren ganz persönlichen Erlebnissen aus einer Ecke der Welt, die ihnen zur zweiten Heimat geworden ist.

"In unserem Podcast bekommen die Hörerinnen und Hörer mit, wie es das Leben verändert, wenn man mit einer Mission unterwegs ist", erklärt Studienleiter Sung Kim, der selbst vier Jahre als Dozent am Lutheran Theological Seminary (LTS) in Hongkong gearbeitet hat. "Das Gehörte soll Menschen ermutigen, selbst aktiv zu werden und sich zu engagieren."

"Wir möchten zeigen, dass hinter einer Organisation wie Mission EineWelt Menschen stecken, die sich mit großem Einsatz und viel Idealismus engagieren", erläuterte Katrin Bauer, Leiterin der Abteilung Spenden Fundraising bei Mission EineWelt, das Konzept hinter "Horizontwechsel".

Die einzelnen Folgen erscheinen jeden ersten Dienstag im Monat auf mission-einewelt.de und den Streaming-Plattformen.