Ungewöhnliche Fahndung der Polizei in Berlin: Die Ermittler suchen nach einem verschwundenen Christkind. Genauer: Nach einer etwa 45 bis 50 Zentimeter großen Holzfigur des Künstlers Ernst Kraus aus Oberammergau in Bayern. Die Figur wurde laut Polizei am 19. Dezember vom Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Gendarmenmarkt gestohlen.

Auf dem Weihnachtsmarkt war das etwa drei Kilo schwere Holzchristkind Teil eines lebensgroßen Schaubildes vom Stall von Bethlehem und lag in einer Krippe.