Reformation: Martin Luther und die Bannandrohungsbulle von Papst Leo X.

Vor 500 Jahren verbrannte Luther das feindliche Papsturteil

Es war eine unerhörte Aktion: Am 10. Dezember 1520 trat der Bibelprofessor Martin Luther (1483-1546) zusammen mit Studenten und Professoren vor die Wittenberger Stadtmauer. Ein Feuer brannte, Luther warf Bücher des Kirchenrechts und der Theologie hinein - und die von Papst Leo X. (1475-1521) gegen ihn erlassene Androhung des Kirchenbanns, der ihn zum Ketzer stempeln würde. Zuvor loderten schon in den habsburgischen Niederlanden die Flammen, in die Papstanhänger die Schriften Luthers geworfen hatten. Bisher hatte man Schriften von Ketzern verbrannt. Doch nun verbrannte ein Theologe und Mönch Schriften des Papstes.



Historiker streiten darüber, ob Luther das Feuer inszenierte oder ob er eher beiläufig zu einer Studentenaktion dazugekommen war. Für Zweiteres spricht nach den Worten des Frankfurter Reformationshistorikers Markus Wriedt, dass der Reformator später nicht viel über das Ereignis erzählte und auch Zeitgenossen es in Büchern über Luther nur am Rand erwähnten. Doch so oder so gilt: Luther habe dadurch demonstriert, dass die Androhung des Kirchenbanns ihn nicht betreffe, weil der Vatikan für ihn der Antichrist war.

Luthers Aufbegehren gegen den Vatikan

Die Feuer erhellten die Eskalation des Streits zwischen dem Wittenberger Professor und dem Vatikan. Luther hatte den Streit eröffnet, indem er am 31. Oktober 1517 die 95 Thesen über den Ablass veröffentlichte. Er verwarf die kirchliche Praxis, gegen Geldzahlungen Fegefeuerstrafen zu erlassen, als unchristlich. Die Thesen verbreiteten sich in Windeseile. Das lukrative Geschäft der Ablassprediger geriet ins Stocken, eine wichtige Finanzquelle des Vatikans drohte auszutrocknen.



Bald wurde Luther im Vatikan angezeigt, im Juni 1518 eröffnete Leo X. den Ketzerprozess. Doch Luthers Landesherr, Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen (1463-1525), schützte seinen Professor. Da im Juni 1519 die Wahl des neuen römisch-deutschen Königs anstand, wollte der Papst die Beziehung zu dem Kurfürsten als Mitglied des Wahlgremiums nicht belasten und ließ den Prozess schleifen. Anfang 1520 nahm der Vatikan den Prozess gegen den Reformator wieder auf.



Am 15. Juni erließ der Papst die Bannandrohungsbulle "Exsurge domine" ("Steh auf, Herr!"), benannt nach Psalm 10,12. Der Folgevers beginnt mit den Worten: "Warum soll der Gottlose Gott lästern?". Der Papst gebot die Verbrennung sämtlicher Schriften Luthers und forderte von ihm den Widerruf binnen 60 Tagen. Andernfalls treffe ihn der Kirchenbann, dem die Reichsacht zu folgen hatte - Luther wäre exkommuniziert, rechtlos und vogelfrei. Im Herbst wurde das Schreiben bekannt gemacht.