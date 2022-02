Die Shift 2022 bietet einen Austausch mit Praktikerinnen und Praktikern und Einblicke in aktuelle und laufende Projekte. Das gesamte Programm ist unter diesem Link zu finden. Die Early-Bird-Tickets kosten 99,- CHF und können bis 28. Februar gebucht werden.

Centre for Digital Responsibility

Das Centre for Digital Responsibility (CDR) ist der Think Tank für Digitale Ethik. Er gestaltet den digitalen Transformationsprozess an der Schnittstelle von Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft aktiv mit. Dabei liegt der Fokus auf der Unterstützung von Unternehmen und Organisationen in der DACH-Region. Zu den Angeboten gehören beispielsweise ein Trendradar zu Digitaler Ethik, Weiterbildungen, Anlässe sowie Referate, Beratung und Projekte. www.digitalresponsibility.ch