Die Digitalisierung hat auch die Welt des Glaubens längst verändert. Während früher vor allem gedruckte Bibeln, Andachtsbücher oder der Besuch von Gottesdiensten den Zugang zum christlichen Glauben ermöglichten, sind es heute vor allem junge Menschen, die digitale Angebote nutzen. Bibel-Apps, Hörbücher und sogar Anwendungen mit künstlicher Intelligenz eröffnen neue Möglichkeiten, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen.

Es geht dabei jedoch nicht darum, traditionelle Formen des Glaubens zu ersetzen. Vielmehr sollen moderne Technologien dabei helfen, biblische Inhalte einfacher und unkomplizierter in den Alltag zu integrieren. Von modernen Bibelübersetzungen bis hin zu KI-gestützten Gesprächspartnern gibt es inzwischen zahlreiche Angebote. Sechs davon zeigen besonders deutlich, wie sich der Zugang zur Bibel verändert hat.

1. Die Volxbibel: Wie moderne Sprache Bibeltexte neu zugänglich macht

Die Volxbibel des evangelischen Pastors und Autors Martin Dreyer ist eines der bekanntesten modernen Bibelprojekte im deutschsprachigen Raum. Sie wurde vor allem durch ihre moderne, alltagsnahe Sprache bekannt, die insbesondere jüngere Menschen ansprechen soll. Anstelle traditioneller Formulierungen setzt die Volxbibel auf Jugendwörter und einen lockeren Schreibstil.

Besonders interessant sind die verfügbaren Hörbuchfassungen, die biblische Texte jederzeit und überall zugänglich machen – ob unterwegs, beim Sport oder während der Hausarbeit. Die Inhalte lassen sich unter anderem über Spotify Premium, Audible und andere Hörbuchplattformen anhören.

Wer lieber liest, kann die Volxbibel zudem kostenlos auf der offiziellen Website aufrufen oder sich eine gedruckte Ausgabe kaufen. Das Projekt ist allerdings nicht unumstritten. Einige Theolog:innen kritisieren die starke sprachliche Modernisierung. Dennoch gilt das Projekt als seriös und hat sich über viele Jahre hinweg etabliert. Hier geht's zur Volxbibel.

2. YouVersion-App: Warum Millionen die Bibel heute auf dem Smartphone lesen

Für viele Christ:innen ist das Smartphone längst auch ein Begleiter im Glaubensleben geworden. Einen großen Anteil daran hat die YouVersion-Bibel-App, die weltweit von Millionen Menschen genutzt wird. Die App bietet zahlreiche Bibelübersetzungen, Hörbibeln, tägliche Bibelverse und thematische Lesepläne.

Besonders beliebt sind Lektüren zu Themen wie Hoffnung, Gebet, Beziehungen oder persönlichen Herausforderungen. Außerdem lassen sich Verse markieren, Notizen speichern und Inhalte mit Freunden teilen. In Nutzerbewertungen wird regelmäßig die große Auswahl an Übersetzungen sowie die Möglichkeit gelobt, die Bibel jederzeit und kostenlos griffbereit zu haben.

Mit Hunderten Millionen Installationen weltweit gehört YouVersion zu den etabliertesten Angeboten im Bereich digitaler Bibeln. Dies zeigt, wie selbstverständlich digitale Hilfsmittel inzwischen zur persönlichen Glaubenspraxis gehören.

Youversion wird von einem US-amerikanischen Konsortium erstellt, laut Impressum ist Pastor Bobby Gruenewald der Gründer von verschiedenen Apps rund um das Thema Bibel - wie das Unternehmen Life.Church oder Thryv. Die App Youversion ist kostenpflichtig und zielt auf ein Abo.



3. BibleProject erklärt die Bibel: Komplexe Inhalte einfach verstehen

Beim Bibellesen stoßen viele Menschen auf schwierige Zusammenhänge oder historische Hintergründe. Genau hier setzt das BibleProject an. Das Projekt ist vor allem durch seine hochwertigen Animationsvideos bekannt geworden. Darin werden einzelne Bücher der Bibel, zentrale Themen oder wichtige Begriffe auf verständliche Weise erläutert.

Mittlerweile gehören auch Podcasts, Lernmaterialien und eine eigene App zum Angebot. Besonders hilfreich ist die visuelle Darstellung. Grafiken und Animationen machen komplexe Inhalte leichter zugänglich und helfen dabei, größere Zusammenhänge besser zu verstehen. Dadurch eignet sich das Angebot sowohl für Einsteiger:innen als auch für erfahrene Bibelleser:innen.

BibleProject ist eine US-amerikanische gemeinnützige Organisation, die ihre Inhalte kostenlos zur Verfügung stellt. Gegründet wurde das Projekt von dem US-Bibelinfluencer Tim Mackie und Jon Collins, der nach eigener Aussage am Multnomah Bibel College studiert hat.

4. Hallow-App: Digitale Spiritualität zwischen Gebet und Alltag

Nicht alle christlichen Apps konzentrieren sich ausschließlich auf Bibeltexte. Die von einem Team aus katholischen Theolog:innen und Medienschaffenden entwickelte Anwendung Hallow legt ihren Schwerpunkt auf Gebet, Meditation und persönliche Spiritualität. Nutzer:innen finden dort geführte Gebete, Bibellesungen, Audioprogramme und verschiedene spirituelle Übungen.

Das Konzept ähnelt teilweise dem von bekannten Meditations-Apps, verbindet diese aber mit christlichen Inhalten. In der kostenlosen Version stehen bereits zahlreiche Gebete, Bibellesungen und ausgewählte Inhalte zur Verfügung. Wer die App jedoch intensiver nutzen möchte, benötigt ein Premium-Abonnement. Dieses schaltet den Großteil der Inhalte frei, darunter umfangreiche Gebetsreihen, thematische Kurse, exklusive Audioprogramme und spezielle Challenges für die Fasten- oder Adventszeit.

Die User sollen Hallow nutzen, um feste Zeiten für Gebet und Besinnung in ihren Alltag einzubauen. Sie loben die professionelle Gestaltung der App, die hochwertige Produktion der Audioinhalte und wie Hallow sie bei ihrer persönlichen Glaubenspraxis unterstützt. Die App ist nicht kostenlos, sondern kostet rund 60 Euro pro Jahr. Gründer der App ist der US-amerikanische Unternehmer Alex Jones. Er behauptet, als Agnostiker aufgewachsen zu sein und ein Erweckungserlebnis gehabt zu haben, das ihm zum Glauben gebracht hat.

5. KI und Glaube: Kann Creed zum digitalen Glaubensbegleiter werden?

Einen besonders modernen Ansatz verfolgt die App "Creed". Sie nutzt künstliche Intelligenz, um Fragen rund um Glauben und Bibel zu beantworten. Nutzer können sich Bibelstellen erklären lassen, Unterstützung beim Formulieren von Gebeten erhalten oder über spirituelle Themen sprechen. Anstatt eine Suchmaschine zu verwenden, kommuniziert man direkt mit einem virtuellen Begleiter, einem Schaf namens Lenny.

Die US-amerikanische Anwendung Creed bietet einen kostenlosen Einstieg, enthält jedoch auch kostenpflichtige Zusatzfunktionen. In den App-Stores erhält die App überwiegend positive Bewertungen, allerdings verfügt diese App nicht über die langjährige Nutzerbasis etablierter christlicher Plattformen.

Das Konzept der App wirft wichtige Fragen auf. Wie zuverlässig sind die Antworten einer KI? Welche theologischen Sichtweisen und Bibelstellen fließen in die Antworten ein? Und wie viel Vertrauen sollte man einer Maschine bei geistlichen Themen schenken? Unabhängig von diesen Diskussionen zeigt Creed einen Trend, der in Zukunft vermutlich weiter an Bedeutung gewinnen wird. Künstliche Intelligenz findet zunehmend ihren Platz in religiösen Kontexten. Ausgesprochen kritisch zu sehen ist die Tatsache, dass manche Autoren der App aus dem konservativen christlichen Milieu stammen. Nicht mit Quellen oder Fakten belegt wird ferner die Behauptung, die App nutze die Erfahrungen der Theologen und Techniker von Harvard, Meta oder Opendoor.

6. Faith Guide: Wie KI das persönliche Bibelstudium verändert

Auch "Faith Guide” nutzt künstliche Intelligenz, um Menschen bei der Auseinandersetzung mit biblischen Texten zu unterstützen. Die Anwendung beantwortet Fragen zu Bibelstellen, erklärt Zusammenhänge und verweist auf passende Themen oder weitere Bibeltexte. Der Vorteil liegt vor allem in der Interaktivität.

Nutzer:innen erhalten Antworten auf ihre individuellen Fragen und können direkt nachhaken, wenn etwas unklar bleibt. Zudem wirbt der amerikanische Anbieter FaithGuide AI damit, seine Dienste kostenlos anzubieten. Das macht FaithGuide besonders für Menschen interessant, die ein KI-gestütztes Bibelstudium ausprobieren möchten.

Da die Plattform noch vergleichsweise jung ist, existieren bislang weniger Erfahrungsberichte als bei etablierten Angeboten wie YouVersion oder BibleProject. Dennoch wirkt das Konzept transparent und durchdacht. Die Ergebnisse solcher Systeme sollten jedoch stets kritisch betrachtet werden. KI kann zwar hilfreiche Anregungen geben, ersetzt aber weder theologisches Fachwissen noch den Austausch mit erfahrenen Christ:innen, Seelsorger:innen oder Gemeinden.

Die App zielt - wie die meisten anderen - auf ein Abomodell, hier fallen rund 28 Dollar im Monat an. Kritisch zu sehen ist die Tatsache, dass es keinerlei richtiges Impressum gibt und sich lediglich ein "Hamp" als Gründer und Entwickler der App vorstellt, ohne weitere Hinweise auf seine Tätigkeit oder Qualifikation.



Zwischen Tradition und Technologie: Wie digitale Bibelangebote Glauben verändern

Von modernen Bibelübersetzungen und Hörbüchern über Apps bis hin zu KI-gestützten Assistenten: Die Möglichkeiten, sich mit der Bibel zu beschäftigen, haben sich in den vergangenen Jahren deutlich erweitert. Das grundlegende Ziel ist jedoch unverändert geblieben. Menschen sollen einen Zugang zur Bibel und zum christlichen Glauben finden. Digitale Werkzeuge können dabei unterstützen, Wissen vermitteln und neue Perspektiven eröffnen.

Gleichzeitig können sie persönliche Gemeinschaft, Gottesdienste und menschliche Begleitung nicht vollständig ersetzen. Sicher ist jedoch: Die Digitalisierung hat die Welt des Glaubens nachhaltig verändert. Und sie wird auch künftig beeinflussen, wie Menschen die Bibel kennenlernen und ihren Glauben leben.

Kritisch zu sehen ist die Tatsache, dass die meisten Apps und Anwendungen nur unzureichend kennzeichnen oder verdeutlichen, wer genau hinter dem Geschäftsmodell steht und welche Werte und Ziele damit verfolgt werden. So bleibt dem User nur, die Apps selbst sehr kritisch zu nutzen und sorgfältig Quellen und Impressum sowie Geschäftsmodelle zu prüfen.

(Funktionen, Preise und Verfügbarkeiten der genannten Angebote können sich ändern. Angaben ohne Gewähr.)