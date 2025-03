Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat nach dem verheerenden Erdbeben in Myanmar die höchste Notfall-Stufe ausgerufen. Ohne sofortige Finanzierungshilfen würden Menschenleben verloren gehen und die fragilen Gesundheitssysteme ins Wanken geraten, warnte die WHO.

Zahlreiche Staaten und Organisationen haben bereits Unterstützung und humanitäre Hilfe angeboten. Doch auch jede*r Einzelne von uns kann etwas tun. Der einfachste und direkteste Weg ist, Geld zu spenden.

Wir haben einige Möglichkeiten, sich an der Hilfe für die Erdbeben-Opfer finanziell zu beteiligen, hier aufgelistet.

1. Bündnis Entwicklung Hilft und Aktion Deutschland Hilft

"Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft" rufen im Namen von 23 deutschen Hilfsorganisationen gemeinsam zu Spenden auf.

"Bündnis Entwicklung Hilft" ist ein Zusammenschluss von Brot für die Welt, Christoffel-Blindenmission, DAHW, German Doctors, Kindernothilfe, medico international, Misereor, Oxfam, Plan International, Terre des Hommes und Welthungerhilfe. Sie leisten als Bündnis Entwicklung Hilft akute und langfristige Hilfe bei Katastrophen und in Krisengebieten. "Aktion Deutschland Hilft" ist ein Zusammenschluss von 23 deutschen Hilfsorganisationen. Ziel der Zusammenschlüsse ist es, Kräfte zu bündeln und so schneller und wirkungsvoller zu helfen.

BEH und ADH

IBAN: DE53 200 400 600 200 400 600

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank

Stichwort: Erdbeben Thailand / Myanmar



Hier online an BEH und ADH spenden

2. Diakonie Katastrophenhilfe

Die Diakonie Katastrophenhilfe unterstützt Menschen dabei, ihre Notlage zu bewältigen, in die sie durch Naturkatastrophen, Krieg oder Vertreibung geraten sind. Ziel ist dabei immer die Wiederherstellung der Lebensgrundlagen in den Notstandsgebieten. Auch die Diakonie Katastrophenhilfe steht in Myanmar und Thailand in Kontakt mit Partnerorganisationen vor Ort, um schnell Nothilfe zu leisten. Das Hilfswerk der evangelischen Kirchen hat dafür bereits 50.000 Euro bereitgestellt.

Evangelischen Bank

IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02

BIC: GENODEF1EK1

Hier online an die Diakonie Katastrophenhilfe spenden

3. UNICEF

UNICEF leistet humanitäre Hilfe speziell für Kinder und ihre Familien. Auf ihrer Webseite berichtet die Hilfsorganisation, dass ein Drittel der Kinder in Myanmar aufgrund von "Gewalt, Vertreibung, Naturkatastrophen, Epidemien und Nahrungsmittelknappheit" sowieso schon auf humanitäre Hilfe angewiesen waren - die Folgen der Erdbeben brächten sie nun zusätzlich in Gefahr. "Viele Kinder werden noch vermisst und sind traumatisiert. Wir brauchen dringend Unterstützung, vor allem für die Kinder, die in einer Situation wie dieser oft am meisten leiden", so Sai Han Lynn Aung, Leiter des UNICEF-Büros in Mandalay.

SozialBank Köln

IBAN: DE57 3702 0500 0000 3000 00

BIC: BFSWDE33XXX

Hier online an UNICEF spenden

4. Malteser

Die christliche Hilfsorganisation Malteser hat ein Nothilfe-Team in die betroffenen Regionen geschickt, doch es sei schwierig durchzukommen, so die Organisation auf ihrer Webseite. "Unsere Mitarbeitenden sehen Szenen unvorstellbarer Verwüstung. Viele Menschen haben alles verloren, was sie hatten, und werden für den Rest ihres Lebens mit den Folgen dessen leben müssen, was geschehen ist. Zeltstädte entstehen ohne Wasser oder sanitäre Einrichtungen. Neben der Angst vor Nachbeben machen wir uns große Sorgen über die Ausbreitung von Infektionskrankheiten unter den Überlebenden." 250.000 Euro an Nothilfe wurden bereits bereitgestellt.

Malteser Hilfsdienst e. V.

IBAN: DE10 3706 0120 1201 2000 12

Stichwort: "Erdbeben Thailand/Myanmar"

Hier online an Malteser spenden

5. Ärzte ohne Grenzen

Auch die Teams von Ärzte ohne Grenzen e. V. sind in Myanmar und den umliegenden Ländern nach dem Erdbeben im Einsatz. Der Verein leistet bereits seit Jahrzehnten medizinische humanitäre Hilfe vor Ort. Ärzte ohne Grenzen bietet medizinische und psychologische Hilfe.

Ärzte ohne Grenzen e.V.

SozialBank

IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00

BIC: BFSWDE33XXX

Hier online an Ärzte ohne Grenzen spenden