Die Evangelische Jugend in Bayern (EJB) hat ihre Jugendsammlung neu aufgelegt und wird die Aktion ab Juni 2026 bayernweit starten.

Das Spendenziel liegt bei mindestens 125.000 Euro, ein Betrag, der zuletzt im Jahr 2019 erreicht wurde. Bei der letzten Sammlung wurden lediglich rund 14.000 Euro eingenommen, teilt die EJB in einer Pressemeldung mit.

Hintergrund und Neuausrichtung

Als Ursachen für den Einbruch nennt die EJB die Corona-Pandemie, eine fehlende digitale Infrastruktur sowie Probleme bei der Materialverteilung. So seien Flyer zu spät in den Gemeinden angekommen, digitale Kanäle seien ungenutzt geblieben und der lokale Bezug habe gefehlt.

Für 2026 wurde die Sammlung grundlegend überarbeitet. Kern des neuen Konzepts ist eine eigene Landingpage unter sammlung.ejb.de mit der Möglichkeit zur Online-Spende samt automatischer Spendenquittung. Auf Flyern und Plakaten befinden sich QR-Codes für spontane Smartphone-Spenden.

150.000 Flyer wurden bayernweit verschickt und sollen in den kommenden Wochen Gemeindebriefen beigelegt werden. In mehr als der Hälfte der 60 Dekanate ist eine aktive Beteiligung geplant. Die Aktion startet bewusst zum Internationalen Kindertag am 1. Juni und findet dezentral in Kirchengemeinden und Dekanaten im ganzen Freistaat statt.

Verteilung der Mittel

Laut EJB verbleiben 60 Prozent der eingegangenen Spenden direkt in den Dekanaten und Kirchengemeinden vor Ort. 40 Prozent – angestrebt werden rund 50.000 Euro – fließen auf Landesebene in Schulungen, die Ausbildung von Ehrenamtlichen und überregionale Projekte. Konkret nennt die EJB folgende Richtwerte: Mit zehn Euro können kreative Projekte und Jugendgottesdienste unterstützt werden, mit 50 Euro die Ausbildung einer ehrenamtlichen Gruppenleitung.

Die EJB-Vorsitzenden Malte Scholz und Annabel Baumgardt erklären, die Jugendsammlung sei "mehr als ein Spendenaufruf" – sie solle zeigen, "wie viel junge Menschen bewegen können, wenn wir ihnen Vertrauen und Raum geben". Landesbischof Christian Kopp betont in einer Stellungnahme, dass Jugendarbeit Räume stärke, in denen junge Menschen Orientierung, Beteiligung und Vertrauen erfahren können.

Reichweite der evangelischen Jugendarbeit

Nach Angaben der EJB erreicht die evangelische Jugendarbeit in Bayern jährlich über 250.000 junge Menschen. Rund 17.500 Ehrenamtliche engagieren sich in etwa 3.000 regelmäßig stattfindenden Gruppen sowie bei mehr als 6.000 Angeboten und Aktionen – von Konficamps über Jugendgottesdienste bis hin zu Festivals. Die Jugendsammlung gilt als eine der zentralen Finanzierungsquellen dieser Arbeit.

Für Gemeinden und Dekanate stellt die EJB ein Materialpaket bereit, das neben Flyern auch Gemeindebrief-Vorlagen, Abkündigungstexte, Social-Media-Pakete und eine digitale Abrechnungshilfe umfasst. Alle Materialien sind laut der Organisation kostenlos über die genannte Landingpage erhältlich.