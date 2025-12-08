1. Diese berühmte Stadt trägt viele Namen. Ihr bekanntester? Soll "Stadt des Friedens" bedeuten. Doch das ist mehr Zukunftshoffnung als Realität. Die Stadt ist mindestens 3000 Jahre alt, vermutlich sind es noch 2000 mehr. Viele berühmte Personen sind mit der Geschichte der Stadt verbunden. Für Christen ist hier vielleicht jene Kirche am wichtigsten, die am Schauplatz eines Justizmords und über einem (leeren) Grab errichtet wurde.

Nehmen Sie die ersten beiden Buchstaben der Stadt (deren deutscher Name aus insgesamt neun Buchstaben besteht).

2. Wer hat‘s erfunden? Nein, in diesem Fall nicht die Schweizer, sondern ziemlich sicher die Elsässer. Die ältesten Urkunden zu dieser "Zimmerpflanze" sind mehr als 500 Jahre alt! Was einst als ziemlich deutscher Weihnachtsbrauch galt, hat seither eine "glänzende" internationale Karriere hingelegt, von Washington bis Wladiwostok. Er darf für die meisten nicht fehlen, wenn es zu Hause richtig weihnachten soll.

Nehmen Sie den fünften und den neunten Buchstaben des Begriffs (er hat insgesamt zehn).

3. Zu Weihnachten dürfen auch sie nicht fehlen. Kinder und der Spielzeughandel sind sich da völlig einig. Und auch Erwachsene freuen sich über sie. Sie erinnern (was oft fast etwas übersehen wird) daran, dass das größte von ihnen sehr klein in einer Krippe liegt.

Nehmen Sie den dritten und den vierten Buchstaben des Begriffs (er hat insgesamt neun).

4. Die hier Gesuchten sind zur Weihnachtszeit allgegenwärtig. "Ober", "Blau" oder "Flut" könnten Sie davorsetzen, "glanz", "fest" oder "meer" dahinter. Na, geht Ihnen jetzt eines von ihnen auf?

Nehmen Sie den vierten und den letzten Buchstaben des Begriffs (er hat insgesamt sieben).

5. Ursprünglich soll, was hier gesucht wird, auf Franz von Assisi zurückgehen. In einem Wald habe der erstmals 1223 mit lebenden Tieren (und Menschen natürlich) das Weihnachtsgeschehen szenisch nachgestellt. Heute darf es in den Kirchen bei vielen Familienweihnachtsgottesdiensten nicht fehlen. Und Kinder wirken besonders gern daran mit.

Nehmen Sie den dritten und den achten Buchstaben des Begriffs (er hat insgesamt zwölf).

6. Diese weihnachtliche Lichtgestalt ist, man glaubt es kaum, verwandt mit Asterix, dem Gallier, und Aster, der Herbstblume. Es gibt ihn auch aus Herrnhut, denn als Navi für die Weisen aus dem Morgenland hat er Weihnachtsgeschichte geschrieben.

Nehmen Sie den zweiten Buchstaben des Begriffs (er hat insgesamt fünf).

7. Auch diese Frage ist eine (aber keine allzu harte). Fromme Kinder essen sie gern – jedenfalls einem Weihnachtsgedicht von Theodor Storm zufolge, denn auch Knecht Ruprecht weiß: Zwischen Apfel und Mandelkern darf sie nicht fehlen. Gesucht wird hier die ...

Nehmen Sie den zweiten und den dritten Buchstaben des Begriffs (er hat insgesamt vier)

Preise – das gibt es zu gewinnen!

1. Preis: Auszeit im 4-Stern Superior Wellness- & Gesundheitshotel Klosterhof in Bayerisch Gmain: Zwei Übernachtungen im DZ inkl. Klosterhof-Genusspaket

2. Preis: Sonntagsblatt-Leserreise für zwei Personen nach Assisi mit Dr. Augustin Studienreisen

3. Preis: Zwei Konzertkarten für das Musikfest ION in Nürnberg im Sommer 2026

4. Preis: Zwei Freikarten für eine Tagung in der Evangelischen Akademie Tutzing

5. Preis: Einkaufsgutschein für den Sonntagsblatt-Shop im Wert von 50 Euro

6. Preis: Eine Plakatausstellung von ausstellung-leihen.de

7.-30. Preis: THEMA-Magazin "Franz von Assisi" oder ein Claudius-Buch

Sie können die hoffentlich richtige Lösung entweder hier eintragen oder uns per Post schicken an:

Sonntagsblatt

Weihnachtsrätsel

Birkerstraße 22

80636 München

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Anschrift anzugeben! Einsendeschluss ist der 14. Januar 2026.