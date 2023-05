Die Digitalisierung verändert die gesamte Gesellschaft, deswegen brauchen wir auch die gesamte Gesellschaft, um sie zu gestalten – findet Alexandrea Swanson. Derzeit liege Deutschland mit 17 Prozent Frauenanteil in der IT-Branche in Europa auf einem der letzten Plätze. "Wir brauchen mehr Diversität, um die Digitalisierung innovativ, inklusiv und umfassend voranzubringen", findet Swanson. Mit ihrer Iniative #SheTransformsIT will sie das ändern.



Frauen müssten bei der Entwicklung und Umsetzung mit am Tisch sitzen, gestalterisch tätig sein und mit ihrer Perspektive neue Techniken für eine vielfältige Gesellschaft entwickeln. Egal ob Software-Entwicklung, IT-Sicherheit, MINT-Fächer, Künstliche Intelligenz oder Datenanalyse – die Digitalisierung braucht in allen Bereichen deutlich mehr Karrieren und Chancen für Mädchen und Frauen von Anfang an.

Wandel beginne mit einem neuen, motivierenden Rollenbild für Mädchen in Kita, Schule und Berufsausbildung. Benötigt werden Swanson zufolge neue genderstereotypfreie Medien sowie Lehrangebote der Universitäten. Transformation bedeutet eine Unternehmenskultur, die Diversität als Bedingung für den eigenen Erfolg sieht.

Die Aktion #SheTransformsIT ziele auf strukturelle Veränderungen. Zum Programm gehören verschiedene Projekte wie zum Beispiel:

FRIDA - eine Social-Media-Kampagne zu Berufsbildern in der IT.

#FrauWirktDigital – eine Metastudie für mehr Mädchen und Frauen in IT

10 Punkte Plan – ein Plan für ein zukunftsfähiges Deutschland

Women in Tech Konferenz 2023 Stuttgart – IT meets Engineering

Intiativenlandkarte – eine Landkarte für Frauennetzwerke im digitalen Bereich

Die Initiative wird durch eine Geschäftsstelle beim BDI und Bitkom geleitet, sie ist Non-Profit und wird von Sponsoren finanziert.