Der Internationale Nürnberger Menschenrechtspreis wird seit 1995 alle zwei Jahre verliehen. Im Jahr 1995 erinnerte man an die Verabschiedung der nationalsozialistischen Rassengesetze, der "Nürnberger Gesetze", 60 Jahre zuvor - und an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor damals 50 Jahren. "Der Preis ist eine Antwort der Stadt Nürnberg auf die staatlich verordneten Menschenrechtsverbrechen jener Jahre und soll aller Welt ein Symbol dafür sein, dass von Nürnberg niemals mehr andere Signale ausgehen dürfen als solche des Friedens, der Versöhnung, der Verständigung und der Achtung der Menschenrechte", heißt es in der Satzung. Die Ehrung soll gefährdete Verteidiger der Menschenrechte schützen und andere ermutigen, sich für die Menschenrechte zu engagieren.

Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung wird an Einzelpersonen oder Gruppen verliehen. Die oder der Preisträger erhalten eine kleine Abbildung des Tors zur Straße der Menschenrechte in Nürnberg, die der Architekt Dani Karavan (1930 bis 2021) entworfen hat.

Erster Preisträger war 1995 der Russe Sergej Kowaljow, der für sein Engagement gegen den Tschetschenienkrieg geehrt wurde. Den Preis erhielt unter anderem die Ruanderin Eugénie Musaydire für ihre Versöhnungsarbeit zwischen den Volksstämmen der Hutu und Tutsi in ihrem Land. Inhaftiert ist in seinem Land Abdolfattah Soltani (Preisträger 2009), der als Rechtsanwalt im Iran für Menschenrechte eintritt. Zuletzt erhielt die Auszeichnung die chinesische Aktivistin Sayragul Sauytbay.

Ungewöhnlich war die Vergabe des Preises im Jahr 2017 an die Gruppe "Caesar", die Fotos veröffentlichte, um systematische Folter und Massenmorde in Syrien an die Öffentlichkeit zu bringen. Der Preisträger blieb anonym. Der Preisträger 2015 war der Gewerkschafter Amirul Haque Amin (Bangladesch), ausgezeichnet für seinen Kampf für die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter in der Textilindustrie. Kasha Jacqueline Nabagesera erhielt die Auszeichnung 2013 für ihren Einsatz gegen Homophobie und für sexuelle Selbstbestimmung in ihrer Heimat Uganda.