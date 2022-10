Die Rummelsberger Diakonie löst ihre Servicegesellschaft (RSG) auf und übernimmt die rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RSG in die verschiedenen Teilbereiche der Diakonie. Wie die Rummelsberger am Mittwoch mitteilten, werden die Beschäftigten zum 1. Januar 2023 in die Bereiche Pflege, Erziehung, Bildung oder in der Begleitung von Menschen mit Behinderung integriert. Die RSG ist zuständig für Dienstleistungen im Bereich Catering, Gebäude- und Wäschereinigung oder Hotel und alle damit zusammenhängenden Geschäfte und Aufgaben.