"Festival-Mediaval" in Selb: Wie die Kirchen beim größten Mittelalter-Musikfestival Europas das Gespräch suchen

Was fasziniert moderne Menschen an einer Zeitreise ins Mittelalter?

Johannes Herold: Ich kann jetzt schlecht für die Festivalbesucher sprechen – die da sicher auch ganz unterschiedlich sind. Aber die Stimmung auf dem Goldberg spricht da vielleicht für sich: Es ist ein friedliches und fröhliches Miteinander Tausender von Menschen, die gemeinsam in eine Welt außerhalb ihres Alltags abtauchen. Ich glaube, das Ausbrechen aus dem Alltag spielt da schon eine wichtige Rolle.

Im vergangenen Jahr beteiligte sich zum ersten Mal die evangelische Kirche mit einem "Zelt der Begegnung". Wie kam es dazu?

Herold: Eine unserer Kirchenvorsteherinnen lernte bei einer Fortbildung die Bewegung "Fresh X" (Fresh Expressions of Church) kennen und schlug uns vor, etwas in der Richtung zu machen. Heraus kam dann, dass das "Festival Mediaval" eine gute Gelegenheit bietet, mit Menschen ins Gespräch zu kommen – auch über religiöse Fragen. Ums Lagerfeuer versammelt öffnet sich manches Herz leichter und die Menschen sind bereit, über das zu reden, was sie unbedingt angeht.

In einem solchen Umfeld erwartet man ja eher Druiden, Zauberinnen und ähnliche vorchristliche Dinge – wie findet da Kirche ihren Platz?

Herold: Die Kirche spielt ja im Mittelalter historisch betrachtet eine unglaublich große Rolle. Sie war praktisch der einzige Bildungsträger, aber auch als Machtinstanz leider sehr prägend, nicht immer nur zum Positiven. Gleichzeitig ist sie durch ihren damaligen Herrschaftsanspruch natürlich auch Projektionsfläche der Ablehnung geworden. Damit kämpfen wir als Kirche heute noch – und gerade deshalb finde ich es besonders wichtig, dort zu sein und zu zeigen, dass die Kirche durchaus dazugelernt hat.