Das führte in den Nachkriegsjahrzehnten zu einer allerorten im Kirchenkreis zu verzeichnenden Bautätigkeit: Kirchen, Pfarrhäuser, Gemeindehäuser, Kindergärten und andere Einrichtungen entstanden. In den Vitrinen finden sich dazu Plakate des Evangelischen Siedlungswerks . Der Kirchenkreis bestand am 1. Februar 1952 nur aus sieben Dekanaten, 1971 wurde das Dekanat Ingolstadt dem Kirchenkreis zugeschlagen, um einen gewissen Größenausgleich zwischen Regensburg und München zu erreichen. 1998 wurde das neu gegründete Dekanat Freising vom Dekanat Landshut abgespalten.

Seit Errichtung des Kirchenkreises amtierten sieben Kreisdekane bzw. Regionalbischöfe: Neben Fotos der früheren Amtsträger findet sich auch ein Leumundszeugnis, das bei dem ersten Kreisdekan Wilhelm Koller (1952-1964) verwendet wurde. Es war nicht etwa auf ihn, sondern seine Ehefrau erstellt. "Es ging um einen Nachweis, dass die Frau einen guten und würdigen Leumund hat, der die Voraussetzung dafür ist, dass sie eine gute Pfarrfrau werden kann", erklärte Schönwald.

Dietrich Bonhoeffer als Symbolfigur

Auch die drei exemplarisch ausgewählten Institutionen mit überregionaler Bedeutung wie die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg , das Alumneum Weiden und die Einrichtungen in Ortenburg sind laut Schönwald nicht zu unterschätzen. So sieht man in der Ausstellung eine Schallplattenhülle mit Texten des evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer, der im KZ Flossenbürg ermordet wurde. Er sei als Symbolfigur für den Kirchenkreis gedacht.

Auch Material aus den Tagen des Widerstands gegen die atomare Wiederaufbereitungsanlage (WAA) in Wackersdorf liegt in den Vitrinen. Die Landeskirche hatte sich in dem Streit klar positioniert. Unter anderem wurde damals Haydns Schöpfung in der Dreieinigkeitskirche aufgeführt. Landshuts Dekan Siegfried Stelzner erinnerte sich am Rande der Ausstellungseröffnung: "An dem Konzert gegen die WAA habe ich selbst teilgenommen."