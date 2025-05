Einerseits, klagt Historiker Loibl, habe Ludwig den wachsenden Einfluss des liberalen und protestantischen Preußens beklagt. Andererseits habe er sein Königreich konsequent nach Norden ausgerichtet und in seiner Abgrenzung von Österreich Ostbayern ins Abseits gebracht. Erst sehr spät und auf private Unternehmer-Initiative entstand eine Eisenbahnverbindung nach Böhmen.

Andernorts wurde Bayern unter Ludwig I. zur Großbaustelle. Vor allem Münchens Gesicht haben seine Bauten geprägt: Siegestor und Bavaria mit Ruhmeshalle, die Glyptothek und die Pinakotheken (von denen die im Zweiten Weltkrieg zerstörte "Neue" verloren ist) – alles von ihm initiiert. Auch in anderen Landesteilen hinterließ Ludwig große Spuren: Mit dem Pompejanum schuf er in Aschaffenburg ein römisches Wohnhaus zu Studienzwecken für seine Untertanen, in der Pfalz ließ er sich von Friedrich von Gärtner und Leo von Klenze bei Edenkoben eine anmutige Sommer- und Altersresidenz bauen. Und dazu kommen natürlich noch die monumentalen Projekte an der Donau, ganz in der Nähe der Regensburger Landesausstellung: die Befreiungshalle bei Kelheim und die Walhalla in Donaustauf.

Ludwigs große Baumeister Gärtner und Klenze waren Protestanten

Überhaupt war es eine Zeit der Aufbrüche und Entdeckungen: Der in Straubing geborene Optiker Joseph Fraunhofer (1787-1826) baute in München und Benediktbeuern die besten Fernrohre seiner Zeit. Mit einem Fraunhofer-Refraktor wurde im September 1846 der Neptun entdeckt. Und die Türme der Münchner Frauenkirche waren das Motiv des ersten deutschen Fotonegativs, das der Münchner Chemiker Franz von Kobell 1837 anfertigte.

Ludwigs große Baumeister Gärtner und Klenze waren Protestanten. Das hinderte ihn aber nicht, eine höchst katholische Religionspolitik zu verfolgen. Nicht nur vor dem Hintergrund, die Folgen der Säkularisation abzumildern, hatte der tief katholische Ludwig sein ganz eigenes "gegenreformatorisches" Programm.

Ludwigs Stiefmutter Karoline hatte die erste evangelische Gemeinde in München seit der Gegenreformationszeit ins Leben gerufen

Seine Stiefmutter Karoline hatte zusammen mit ihrem Kabinettprediger Friedrich Ludwig Schmidt die erste evangelische Gemeinde in München seit der Gegenreformationszeit ins Leben gerufen. Sein Vater hatte 1803 die volle Gleichberechtigung der christlichen Konfessionen in seinem Reich proklamiert, später kamen auch für die Juden bedeutende Schritte auf dem Weg zu rechtlicher Gleichstellung als Bürger hinzu.

Gegen den ausdrücklichen Wunsch Ludwigs blieb Karoline nach dem Tod ihres Mannes in München. Sie half dort und in Altbayern beim Aufbau der evangelischen Gemeinden. Ludwig hielt sich hier sehr zurück. Ein erster Entwurf Klenzes für eine evangelische Kirche in München zerschlug sich: Er war Münchens Protestanten zu klein. Gebaut wurde schließlich ein künstlerisch eher bescheidener Entwurf in schlechter Lage südlich des Stachus – ohne jegliche persönliche finanzielle Unterstützung durch den König, der Klenze gegenüber die architektonische Qualität der Pertsch-Kirche gleichwohl als "Sauerey" bezeichnete. Die Einweihung der ersten Matthäuskirche legten Münchens königstreue Protestanten bewusst auf den Geburtstag ihres katholischen "Summus Episcopus": den 25. August 1833. Doch der Ehrenerweis blieb ohne Resonanz. Wer nicht zur Einweihung kam, war der König.

Die Münchner Matthäuskirche blieb unter König Ludwig der einzige evangelische Kirchenneubau

Und es wurde noch schlimmer, als 1837 Karl von Abel (1788-1859) bayerischer Innenminister wurde. Abel war ein eifernder Konvertit, er hatte eine Wandlung vom liberalen Protestanten zum harten Ultramontanen hinter sich. Er half Ludwig nicht nur dabei, mehr als 130 Klöster in seinem Reich neu oder wieder zu gründen. Vom König als dessen "erstem Staatsmann" geadelt, behinderte Abel auch nach Kräften die Bildung evangelischer Gemeinden und begünstigte die Konversion von Untertanen zum Katholizismus. Die Münchner Matthäuskirche blieb unter König Ludwig der einzige evangelische Kirchenneubau in den traditionell katholischen Gebieten. Der zur Unterstützung der evangelischen Diaspora 1832 in Leipzig gegründete "Gustav-Adolf-Verein" wurde 1844 in Bayern sogar verboten.

Skandalös war auch die Beerdigung der im Volk beliebten Königin Karoline: Ihr Sarg soll am 18. November 1841 im Grab ihres Mannes in der Münchner Theatinerkirche bestattet werden. Doch die katholische Geistlichkeit kommt in Zivil daher – ein bewusster Affront. Der Trauerzug mit den evangelischen Geistlichen muss vor der Kirche stoppen, dann verschwindet der Sarg sang- und klanglos in dem völlig ungeschmückten katholischen Gotteshaus. Diese antiprotestantische Demütigung passte zu dem damals schon seit mehreren Jahren tobenden "Kniebeugestreit". Von romantisch-katholischen Vorstellungen beflügelt, ließ Ludwig seinen Minister Abel kurz vor seinem Geburtstag 1838 verfügen: "Seine Majestät der König haben allergnädigst zu beschließen geruht, daß bei militärischen Gottesdiensten während der Wandlung und beim Segen wieder niedergekniet werden soll. Das gleiche hat zu geschehen bei der Fronleichnamsprozession und auf der Wache, wenn das Hochwürdigste vorbeigetragen und an die Mannschaften der Segen gegeben wird. Das Kommando lautet: Aufs Knie!"

Evangelische Soldaten, die vor einer Fronleichnamsmonstranz knien müssen?

Die Sache führte zu einem heftigen Konflikt und erbittertem Widerstand. Erst im Dezember 1845 gab der König schließlich dem protestantischen Protest nach und hob den Erlass auf. Aber noch 1892 teilte das Königlich protestantische Oberkonsistorium dem Innenministerium mit, dass Protestanten "zur Spalierbildung bei der Fronleichnamsprozession nicht kommandiert werden möchten".

Für evangelische Besucher der Regensburger Landesausstellung kommen diese konfessionellen Konflikte, die die Regentschaft Ludwigs durchaus prägten, mit einer nur kleinen Abteilung zum Kniebeugeerlass und zum Streit um die Amtskleidung bayerischer Rabbiner eher beiläufig daher. Man habe sich angesichts der Überfülle an Themen und Geschichten konzentrieren müssen, gibt Ausstellungsmacher Riepertinger zu. Außerdem sei es schwierig, gute, anschauliche Exponate zu finden, um derlei Themen auszustellen. Nun ja.

Ludwig tritt verbittert über die Revolution zurück

"Ihrem Ende eilen sie zu, die so stark im Bestehen sich wähnen": Als der 1848er-Revolutionär Richard Wagner für seinen "Ring des Nibelungen" am Text der Götterdämmerung dichtete, mag er dabei vielleicht auch an Bayerns König Ludwig gedacht haben. Dem hatte in dieser Zeit eine irische Tänzerin und Courtisane den Kopf verdreht. Lola Montez gab sich als Spanierin aus, und der liebestolle König verschaffte ihr die bayerische Staatsbürgerschaft, den Titel einer Gräfin von Landsfeld und eine üppige Apanage. Sie rauchte öffentlich Zigarren, und zu heimlichen nächtlichen Treffen mit dem König soll sie sich als Jüngling verkleidet eingeschlichen haben.

Das Volk schäumt ob so viel Unmoral, und als sich die Leibgarde der Tänzerin mit Studenten schlägt und der König daraufhin die Universität dichtmacht, kocht der Volkszorn über: Ludwig tritt verbittert über die Revolution zurück – aber es bleiben ihm noch 20 Jahre. Mit seinem Sohn Max II. Joseph, der von 1848 bis 1864 regierte, und seinem Enkel Ludwig II. erlebte er noch zwei Nachfolger auf dem Thron. Als Mäzen, Sammler und Bauherr blieb der "Kunstkönig" weiterhin präsent. Aber Schicksalsschläge prägten sein Alter: 1854 erlag seine Frau Therese der Cholera, und er überlebte vier seiner Kinder.

1868 starb Ludwig I. in Nizza – in Frankreich, ausgerechnet.