Das Nadelholz raschelt leise im fränkischen Wind, als eine neunte Klasse schrittweise den Hangwald des Evangelischen Bildungszentrums Pappenheim (EBZ) betritt. Zehn Meter über dem schattigen Waldboden hängt ein imposantes Gebilde aus stählernen Rahmen und engmaschigen Netzen zwischen zwei über 41 Meter hohen Douglasien. Es ist das sogenannte Kobelnest – das spektakuläre Herzstück des neu geschaffenen Lern- und Erlebnisareals "Pappen.Hain".

Unten am Hang zieht Diplom-Sozialpädagoge Michael Herrmann, Teamleiter für Erlebnispädagogik am EBZ, mit einem Flaschenzug schwungvoll den grünen Netztunnel herab. Der elastische Schlauch rüsselt bodennah herab und gibt den Aufstieg frei. Herrmann schmunzelt in die Runde der Jugendlichen, die mit einer Mischung aus Neugier und Respekt nach oben blicken. Bevor die Ersten in den Tunnel klettern, fordert er sie augenzwinkernd auf, sich die Schuhe an den Fußleisten abzuputzen, denn Eichhörnchen seien schließlich reinliche Tiere und niemand wolle den Dreck des Vordermanns im Gesicht haben.

Meter für Meter schlängeln sich die Schülerinnen und Schüler durch die versetzten Zwischenebenen des Netztunnels nach oben. Kein sperriger Klettergurt bremst die Bewegung, kein Helm drückt auf die Stirn. Das Sicherheitskonzept setzt vollkommen auf die umschlossene Netzstruktur: Herausfallen ist unmöglich.

Als die Ersten die Fußplattform auf zehn Metern Höhe erreichen, entfährt einer Schülerin ein unwillkürliches "Ach du Sch...!", das sofort vom besorgten Rat ihres Mitschülers begleitet wird, bloß nicht nach unten zu gucken, sondern den Blick fest auf die Mitschüler zu richten. Herrmann beruhigt die Gruppe schmunzelnd und erinnert daran, dass jedes einzelne der tragenden Stahlseile die gesamte Last problemlos halten würde. Hier oben schwankt der Untergrund minimal, doch das Gefühl von Höhe ist intensiv.

Hand in Hand über das wackelnde Netz

Um das Vertrauen in den Raum und das Miteinander zu stärken, lädt Michael Herrmann die Neuntklässler zu einer besonderen Übung ein. Erst laufen sie Hand in Hand im gemeinsamen Rhythmus über das wackelnde Netz, wobei schallende Kommandos wie "Rechts, links, stopp!" über die Baumkronen rufen. Danach kreuzen sie die Seiten völlig ohne Handkontakt. Die Orientierungslosigkeit wächst, zwingt aber dazu, jeden Schritt auf den Seilknoten bewusst zu setzen.

Das anschließende flache Hinlegen auf den Rücken bringt Entspannung: Mit Blick ins saftige Kronendach lauschen die Schüler dem Wind und den Vögeln. Doch als Herrmann sie bittet, sich auf den Bauch zu drehen und die Arme durch die Netzmaschen nach unten hängen zu lassen, schlägt die Stimmung um.

Das Gefühl, hilflos in den Abgrund zu schauen, verdeutlicht eindringlich, wie ungewohnt dieser Fokus für bodengebundene Menschen ist – während Eichhörnchen und Vögel lebenslang genau diese Perspektive einnehmen. Vor dem Abstieg wagen Mutige sogar noch einen flüssigen Purzelbaum auf dem elastischen Netz.