Wie bekomme ich gute Vorlagen für den Religionsunterricht? Wo kann ich interessante Filme für die Gemeindearbeit ausleihen? Und wie mache ich gute Medienbildung? – Wer früher in die evangelische Medienzentrale ging, um einen Film für den Religionsunterricht auszuleiehn, musste komplizierte Formulare ausfüllen und eine große Tasche für die DVDs oder Kassetten.

Heute genügt ein Login in der digitalen Medienausleihe – und schon kann der Film gestreamt werden. Die Evangelische Medienzentrale Bayern (EMZ) hat sich in den vergangenen Jahren komplett gewandelt, erklärt die neue Leiterin Tanja Brunner im Sonntagsblatt-Interview.

Brunner fordert einen offenen, aber reflektierten Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) in der evangelischen Bildungsarbeit. "Ich finde es ganz wichtig, sie zu nutzen, man kann es nicht einfach ausblenden", sagte Brunner. Entscheidend sei es, für Risiken im Umgang mit neuen Technologien zu sensibilisieren und persönliche Daten zu schützen. Die Nutzerinnen und Nutzer müssten wissen, wo sie sich noch im grünen Bereich bewegten und wo Vorsicht geboten sei, erklärte Brunner. Die Medienzentrale biete daher Schulungen an, um Haupt- und Ehrenamtliche in Gemeinden und Schulen bei der Digitalisierung mitzunehmen.

Evangelische Medienzentrale stärkt digitale Angebote

Zugleich habe sich die Bereitstellung kirchlicher Medien in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Das vom Religionspädagogischen Zentrum betriebene Portal bündelt etliche Medien. "Allein für uns in Bayern haben wir 2.000 Onlinemedien, die wir hier zur Verfügung stellen können", betonte Brunner. Das Sortiment habe sich stark hin zu interaktiven Formaten gewandelt. Lehrkräfte könnten digitale Inhalte inzwischen direkt mit Schülerinnen und Schülern teilen, damit diese sich beispielsweise Filme für Hausaufgaben ansehen.

Die Evangelische Medienzentrale sei eng verbunden in einem Netzwerk von knapp 40 Medienzentralen bundesweit. Rund 30.000 aktive Kundinnen und Kunden nutzen nach Angaben der Einrichtung derzeit die Plattform, für die die einzelnen Landeskirchen Lizenzen erwerben. Die thematische Bandbreite reicht dabei von digitalen Bildkarten für den Elementarbereich über kirchliche Festzeiten wie Advent und Weihnachten bis hin zur Erwachsenenbildung.

Druck durch Sparmaßnahmen

Die Medienzentrale wolle auch künftig eine tragende Rolle bei der Digitalisierung einnehmen und Fortbildungen anbieten. Gleichzeitig warnte Brunner vor den Folgen finanzieller Kürzungen für die kirchliche Medienarbeit. "Die großen Herausforderungen für die Medienzentrale in den nächsten Jahren sehe ich natürlich auch in den Sparmaßnahmen", sagte Brunner. Wegen sinkender Etats seien bereits Stellen abgebaut sowie die Gelder für Lizenzen und Neuanschaffungen spürbar gekürzt worden.