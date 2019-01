Regionalbischöfin bedankt sich bei Rettungskräften

Der Wintereinbruch, der Teile Oberbayerns in Not gebracht und mehrere Todesopfer gefordert habe, sei eine "große Belastung", sagte die Ständige Vertreterin des Landesbischofs am Montag laut Mitteilung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB).

"Es ist beeindruckend, wie ausgezeichnet unsere Hilfssysteme funktionieren, wie viel Solidarität es in der Gesellschaft und in der Kirche gibt", sagte Breit-Keßler. Auch Feuerwehren aus Erlangen und Nürnberg seien angereist, um die Einsatzkräfte zu unterstützen. Breit-Keßler: "Man sieht, dass man sich in Bayern aufeinander verlassen kann."

Auch für kirchliche Gebäude sind die Schneemassen inzwischen ein Problem. In Schliersee beispielsweise sorgt sich die Gemeinde um das Dach ihrer berühmten Christuskirche, die von Architekt Olaf Gulbransson entworfen wurde.