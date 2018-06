Regionalbischof Michael Grabow: "Wir müssen Gesicht zeigen"

Friedenstafel auf dem Augsburger Rathausplatz: In Augsburg leben Menschen aus mehr als 140 Nationalitäten friedlich zusammen. Damit das so bleibt, sei es wichtig, gegenüber rechten Tendenzen "klare Kante" zu zeigen, sagt Michael Grabow.

Zahlreiche Gruppen, Verbände und Initiativen beteiligen sich in Augsburg an Aktionen gegen den Bundesparteitag der AfD, der am Samstag (30. Juni) und Sonntag (1. Juli) auf dem Augsburger Messegelände stattfindet. Das Bündnis für Menschenwürde Augsburg, zu dem auch die evangelische Kirche gehört, lädt am Samstag zu einer Kundgebung auf dem Rathausplatz. Unter dem Motto "Zeig' dich Aux" wollen die Teilnehmer der Veranstaltung für "Haltung, Solidarität und Toleranz" protestieren - und gegen das Erstarken rechter Tendenzen in der Gesellschaft.

Herr Grabow, wie sehr beunruhigen Sie solche Tendenzen?

Michael Grabow: Ich mache mir große Sorgen darüber. Rechtsradikalismus und Antisemitismus sind wieder in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen. Es sind längst nicht mehr nur die Glatzen mit Springerstiefeln, sondern auch Vertreter ehrenwerter Berufe, die ihren Ressentiments freien Lauf lassen. Das geht von der Benutzung diskriminierender Ausdrücke gegen bestimmte Menschengruppen bis zur gezielten Verharmlosung des verbrecherischen Naziregimes. Wer so redet, macht sich mitschuldig an der Zerstörung unserer Grundwerte und spaltet die Gesellschaft.

Welche Rolle spielt die AfD dabei?

Grabow: Zunächst einmal: Die AfD, ganz gleich, wie man zu ihr stehen mag, sitzt demokratisch legitimiert in zahlreichen Parlamenten der Länder und im Bundestag. Die Verantwortung, die ihr damit übertragen wurde, bedeutet aber auch, dass man ihre Programmatik sorgfältig darauf prüfen muss, welche Ziele diese Partei verfolgt und welchen Stil im politischen Umgang mit Andersdenkenden sie pflegt. Da gibt es reichlich Anlass, sehr kritisch zu fragen, ob die Politik der AfD und ihre Rhetorik den Grundwerten unseres demokratischen Gemeinwesens schaden.

Wie ist Ihre Meinung dazu?

Grabow: Die AfD hat sich von einer europa- und eurokritischen Partei immer weiter nach rechts entwickelt. Man muss dabei jedoch differenzieren. Nicht alle AfD-Mitglieder und bisherigen AfD-Wähler sind mit den Äußerungen ihrer Leitfiguren einverstanden. Aber führende AfD-Funktionäre verharmlosen das Naziregime, wenn sie, wie etwa Alexander Gauland, Hitler und die Nazis als "Vogelschiss in über 1000 Jahren deutsche Geschichte" bezeichnen. Oder wenn Björn Höcke die Kanzlerschaft Angela Merkels "das dunkelste Kapitel in der Geschichte der Bundesrepublik" nennt. Damit wird das verbrecherische, unmenschliche Naziregime relativiert und demokratisch gewählte Regierungen, die Deutschland viel Gutes gebracht haben, verbal mit dem Dritten Reich auf eines Stufe gestellt.