Schon seit 11 Uhr Mittag macht Markus Schacht die Tür ständig auf und zu und lässt Gäste eintreten. Der Bankkaufmann aus der evangelischen St. Matthäusgemeinde hat sich zusammen mit seiner Frau ein paar Tage Zeit genommen, um bei der ersten Augsburger Vesperkirche, die noch bis 17. März in St. Paul stattfindet, mitzuhelfen: die täglich bis zu 400 Essen ausgeben, Geschirr abräumen und so weiter.

Mit ihnen packen rund 160 weitere Ehrenamtliche mit an. An diesem Mittag stehen Schweinebraten mit Klößen sowie Dampfnudel mit Vanillesoße auf dem Speiseplan. Gezahlt werden muss mindestens ein Euro, wer mehr geben will, darf gerne spenden.

Erste ökumenische Vesperkirche Bayerns

Seit 1995 die erste Vesperkirche in Stuttgart stattfand, sind deutschlandweit über 70 solcher traditionell evangelischer Projekte entstanden. Menschen kommen im Kirchenraum zusammen, um für einen symbolischen Preis gemeinsam zu essen und Gemeinschaft zu erleben. In Bayern gibt es Vesperkirchen bereits in Schweinfurt, Nürnberg, Würzburg, Memmingen - und nun auch Augsburg.

Das Besondere: Die Augsburger Ausgabe ist die erste ökumenische Vesperkirche Bayerns.

Der katholische Stadtdekan Helmut Haug freut sich sichtlich, strahlt, als er vielen Menschen, unter denen er auch Gemeindemitglieder erkennt, sieht: "So stelle ich mir Kirche vor."

Vesperkirche in Augsburg

Die Augsburger Vesperkirche ist zwar federführend ein Projekt des evangelischen Stadtdekanats, beteiligt ist neben der Diakonie und der Stadt Augsburg diesmal aber auch das katholische Bistum - ein Novum in Bayern. Auch der evangelische Dekan Frank Kreiselmeier zeigt sich zufrieden. Er freue sich, dass Augsburg als Pilotprojekt die erste ökumenische Vesperkirche im Freistaat sei.

Die 1964 eingeweihte Kirche mit ihrer Backsteinoptik wirkt derzeit wie eine große Mensa, in der Vierertische mit Stühlen statt Kirchenbänken stehen. Platz genommen hat eine kunterbunte Augsburger Stadtgesellschaft: Seniorinnen und Senioren, junge Leute oder Anzugträger - alle mal mehr oder weniger wohlhabend.