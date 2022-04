In diesem Jahr lädt die Evangelische Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau erstmals zum Welt-Roma-Tag zu einem thematischen Gottesdienst und einem Podiumsgespräch ein. Den ökumenischen Gottesdienst gestalten Pastoralreferentin Judith Einsiedel und Kirchenrat Björn Mensing, in der Erzdiözese München und Freising bzw. in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern für die Gedenkstättenarbeit verantwortlich.

Die Kirche steht an einem Ort, der für die Sinti und Roma von großer Bedeutung ist. Als Gedenkort für die mehr als 2.300 Angehörigen der Minderheit, die vom NS-Regime ins KZ Dachau verschleppt worden sind. Aber auch als Ort, an dem Geistliche, die im KZ interniert waren, dem "Rassenforscher" Robert Ritter für seine antiziganistischen "Gutachten" zuarbeiten mussten, auf deren Grundlage oft die Deportation in Vernichtungslager erfolgte. Gegen den Weitergebrauch dieser "Gutachten" durch die Polizei nach 1945 und für die staatliche Anerkennung des NS-Völkermords an der Minderheit traten im April 1980 elf Sinti, unter ihnen KZ-Überlebende und als Sprecher Romani Rose, sowie die Münchner Sozialarbeiterin Uta Horstmann in der KZ-Gedenkstätte Dachau in den Hungerstreik. Die Versöhnungskirche stellte ihre Räume als Quartier zur Verfügung. 1993 suchten zahlreiche von der Abschiebung bedrohte Roma aus Südosteuropa über Wochen Zuflucht in der Versöhnungskirche.

Wann: Sonntag, 10. April 2022, 11 Uhr

Wo: Evangelische Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau