"Sinti und Roma, die überlebt haben, wurden lange weiter diskriminiert - vor allem auch in Schulen."

Ihr Verband will Sinti und Roma an Hochschulen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wie gut wird Ihr Angebot angenommen?

Ganev: Unser Verband wurde Ende 2020 gegründet, seither hatten wir schätzungsweise 50 bis 70 Anfragen. Ich hatte zum Beispiel kürzlich ein Beratungsgespräch mit einer Studentin, die als erste in ihrer Familie das Abitur gemacht hat. In ihrer Heimatstadt konnte sie das, was sie wollte, nicht studieren, weil ihr Abitur nicht gut genug war. Nun wusste sie nicht, was sie machen sollte. Ihre Eltern konnten sie nicht unterstützen.

Bei Sinti und Roma aus Deutschland ist es häufig noch so, dass sie als erste in ihrer Familie studieren. Das liegt daran, dass die geistige Elite im Holocaust vernichtet wurde. Und Sinti und Roma, die überlebt haben, wurden lange weiter diskriminiert - vor allem auch in Schulen.

Was war für Sie persönlich die Triebfeder, sich im Studierendenverband der Sinti und Roma zu engagieren?

Ganev: Ich hätte mir als Student selbst einen solchen Verband gewünscht. Möglicherweise hätte ich mich dann getraut, mich zu outen. Das tat ich während meiner gesamten Studienzeit nicht, was an den Erfahrungen meiner Eltern und Großeltern liegt, die mich stark geprägt haben. Meine Mutter zum Beispiel wurde in Bulgarien, woher wir stammen, massiv auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert. Sie warnte mich, ich sollte auf keinen Fall zum Thema machen, dass ich Roma bin. Ich würde dann darauf reduziert und Nachteile erfahren. Möglicherweise würden mir meine Fähigkeiten abgesprochen.

Hätte es zu meiner Zeit schon einen Studierendenverband gegeben, hätte ich sicher auch eine andere Diplomarbeit geschrieben. Ich schrieb über die Repräsentation ethnischer Minderheiten und ging dabei auf das Wahlverhalten Türkischstämmiger und Russlanddeutscher ein. Lieber hätte ich über Sinti und Roma geschrieben. Das hatte ich mich nicht getraut, aus Angst, mich zu outen.