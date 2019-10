Sinnbild der deutschen Teilung: Mödlareuth an der thüringisch-bayerischen Grenze

Die Trennung von Mödlareuth ist weit älter als der Ost-West-Konflikt nach dem Zweiten Weltkrieg.

Dem Ort zum Verhängnis wurde eine uralte Grenzlinie. Schon früher markierte das Flüsschen die preußisch-bayerische Verwaltungsgrenze. Im Jahre 1810 wurden entlang des Tannbaches neue Grenzsteine gesetzt, die das Königreich Bayern vom Fürstentum Reuß trennten. Neu in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts war aber, dass nun eine Mauer beide Ortsteile voneinander abriegelte - Austausch unmöglich.

Jahrzehnte lang war die Verwaltungsgrenze zuvor fast ohne Bedeutung für die Anwohner geblieben: Schule und Wirtshaus lagen auf thüringischer, die Kirche auf bayerischer Seite. Das änderte sich nach Gründung der beiden deutschen Staaten 1949 zusehends. Mit der Grenzordnung der DDR aus dem Mai 1952 wurden im ostdeutschen Hinterland der Grenze ein mehrere hundert Meter breiter Schutzstreifen und eine fünf Kilometer breite Sperrzone eingerichtet. Nächtliche Ausgangssperre und Versammlungsverbot lähmten das öffentliche Leben, vermeintlich "unzuverlässige" Personen wurden aus dem Grenzgebiet ausgesiedelt.

Eine "Perfidität" nennt es der Landrat des bayerischen Landkreises Hof, Oliver Bär (CSU), eine Grenze durch ein Dorf zu bauen und damit auch familiäre Bande zu trennen.

In einer Kommune mit wenigen Dutzend Einwohnern falle dies noch viel mehr auf als in der großen Stadt Berlin. Auch auf westdeutscher Seite sei die Grenzöffnung im Jahre 1989 daher einer "wahnsinnigen mentalen Erleichterung" gleichgekommen. Zu nah traute man sich in der Zeit des Kalten Krieges auch dort nicht an die Mauer heran, erinnert sich Bär an seine eigene Kindheit in der Region.