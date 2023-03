Die Kirche St. Margareta in Frankenhof feiert heuer ihren 700. Geburtstag und wird Simultankirche des Jahres 2023. Die Simultankirchenfahnen erhalte das kleine Kirchlein in der Gemeinde Illschwang (Kreis Amberg-Sulzbach) am 30. März, teilte der Förderverein Simultankirchen in der Oberpfalz am Dienstag in Weiden mit. Bis heute werde die Kirche, die der heiligen Margareta als Nothelferin und Märtyrerin geweiht ist, von Katholiken und Protestanten gleichermaßen genutzt und gemeinsam verwaltet.

Vermutlich Schlosskapelle eines Ritterguts

Die Filialkirche von Frankenhof wird 1323 erstmalig als zum Kloster Kastl gehörig erwähnt. Vermutlich diente sie als Schlosskapelle in einem mittelalterlichen Rittergut. Eine Notiz aus dem 1649 besagt, dass das "Rote Kirchlein zu Frankenhof" ein viel besuchter Wallfahrtsort gewesen sei, der den 14 Nothelfern geweiht ist. In Frankenhof wurde 1653 das Simultanem eingeführt.

Zwischen 1733 und 1743 wurde die Kirche neu gebaut. Mit der Weihe von 1739 wechselte das Patrozinium zu St. Margareta, einer der drei Frauen unter den Nothelfern. 1803 sollte die Kirche im Zuge der Säkularisation abgerissen werden, da sie im Unterhalt zu teuer sei, hieß es damals. Doch wegen der Größe der Pfarrei mit 40 Ortschaften hielt man die Kapelle dann doch für unentbehrlich. 1938 endete ein Rechtsstreit um die Auflösung des Simultaneums. Seither sind beide Konfessionen zu gleichen Teilen Eigentümer der Kirche.

Simultaneum 1652 eingeführt

Gemäß dem Grundsatz "Cuius regio, eius religio" (lateinisch: "Wessen Gebiet, dessen Religion") bestimmte mit dem Augsburger Religionsfrieden im Jahr 1555 bis Anfang des 19. Jahrhunderts der jeweilige Landesherr, welcher Konfession seine Untertanen angehörten. Eine Ausnahme bildete das Herzogtum Sulzbach in der mittleren und nördlichen Oberpfalz. Dort führte Pfalzgraf Christian August 1652 das Simultaneum ein: Kirchen, Friedhöfe, Pfarrhäuser, Schulen und sämtlicher weitere Besitz gehörte beiden Konfessionen zu gleichen Teilen.

Der Förderverein Simultankirchen in der Oberpfalz wählt unter den etwa 50 Simultankirchen in der Oberpfalz jedes Jahr eine zur Simultankirche des Jahres. Die Spitalkirche St. Elisabeth in Sulzbach-Rosenberg war 2022 Simultankirche des Jahres, im Jahr 2021 war dies die Kirche St. Johannes Baptista in Floß.