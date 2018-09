Vergiss-mein-nicht-Gottesdienst" im Tierpark Hellabrunn

Im Juni 2018 kamen in Hellabrunn Elch-Zwillinge zur Welt. Ein Besuch im Tierpark gehört fast zu jeder Kindheit dazu – und Erinnerungen an die Kindheit sind oft wichtige Anker für Menschen mit Demenz.

In Deutschland leben etwa 1,5 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung, 60 Prozent davon leiden an Alzheimer. Etwa einer von zehn der über 65-Jährigen leidet an Demenz, jeder Dritte der über 90-Jährigen. Mehr und mehr Menschen haben ältere Angehörige, die sie am Telefon nicht mehr an der Stimme erkennen oder sich nicht mehr an den gemeinsamen Ausflug in den Freizeitpark erinnern.

Viele an Demenz erkrankte Menschen leiden darunter und verspüren das Gefühl, allein mit ihrer Erkrankung zu sein. Genau dem möchte der "Vergiss-mein-nicht"-Gottesdienst der Alzheimergesellschaft München entgegenwirken, den sie zusammen mit der Christuskirche Neuhausen und der Stephanuskirche Nymphenburg sechsmal im Jahr anbietet.

Dekan Christoph Jahnel, Pfarrer an der Christuskirche, bezeichnet die Treffen des Vergiss-mein-nicht-Gottesdiensts als eine Art "Selbsthilfegruppe". Zentrale Aufgabe des Gottesdiensts sei das Zusammenfinden der Betroffenen und Angehörigen. "Das ist etwas sehr Heilendes, zu spüren, es geht anderen auch so", sagt er. Bei dem Gottesdienst gehe es nicht um die Frage nach dem Warum, sondern um die "Zusage, dass ich nicht allein bin, dass Gott mich begleitet, mich sieht, mich in den Blick nimmt".

Vergiss-mein-nicht-Gottesdienst der Deutschen Alzheimer Gesellschaft

Jahnel lobt die Veranstalter des Vergiss-mein-nicht-Gottesdiensts von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft für ihr Engagement. Er selbst beobachtet, dass die Gesellschaft die Gruppe der Demenzerkrankten aus dem Blick verliert. Mit dem Gottesdienst setze die Alzheimer Gesellschaft für die Betroffenen ein Zeichen: "Wir haben euch im Blick, wir vergessen euch nicht."

Eine besondere Freude ist es für Jahnel, wenn die Gottesdienstbesucher gemeinsam singen. "Plötzlich können sie die alten, bekannten Kirchenlieder mitsingen. Das ist dann die Erinnerung an eine schöne Kindheit."

Einen ähnlichen Grund habe es, dass der Vergiss-mein-nicht-Gottesdienst dieses Jahr im Tierpark stattfindet. "Viele Menschen erinnern sich vielleicht an eine Geschichte, als sie selber mal als Kinder in den Tierpark gegangen sind." Der Tierpark als Gottesdienst-Ort habe den Nutzen, alle Sinne der Demenzkranken anzusprechen und alte Erinnerungen hervorzuholen.