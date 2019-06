Was Sie auf der Kleinen Gartenschau in Wassertrüdingen erleben können

Der Abstand zwischen spazierenden Paaren und Kleingrüppchen misst 20 bis 50 Meter. So lässt es sich angenehm durch die Kleine Landesgartenschau Wassertrüdingen (Landkreis Ansbach) wandeln - an einem gewöhnlichen Werktagmittag. Ein paar Hundert Besucher verteilen sich gut auf den 13,5 Hektar. Das dichteste Gedränge herrscht in der Schlange am Buffet. Hier steht ein knappes Dutzend Gäste an.

So macht Gartenschau Spaß: Der Parkplatz ist halb belegt - mit Autos aus schwäbischen, bayerischen Landkreisen und vier Bussen. Vorher, aus der Ferne erschien das Geländekonzept fragwürdig: Die "Gartenschau der Heimatschätze", so der Untertitel, ist zweigeteilt: in den Wörnitzpark und den Klingenweiher. Wie sollte sich der Ortsunkundige da entscheiden? Wo anfangen? Wie weiter?

Kleine Gartenschau Wassertrüdingen: Besuch in vier Stunden

Keine Sorge, in der 6.000-Einwohner-Stadt Wassertrüdingen sind die Wege kurz. Insgesamt drei Kilometer liegen zwischen dem Haupteingang in den Wörnitzpark, der sich südlich an die halbe Altstadt schmiegt, und dem Hauptausgang Klingenweiher Nord. Zwischendurch bummelt man rund eineinhalb Kilometer durch Siedlungsgebiete. Darin liegen auch ein paar Programmpunkte, unterm Strich ist die Gartenschau äußerst übersichtlich.

Das heißt: Vier Stunden sollte man sich mindestens für einen Besuch nehmen. Dann hat man alles einmal gesehen, auch einige der kompakt getexteten Informationstafeln gelesen, dazu ein paar praktische Gärtnertipps mitgenommen. Man kennt beide Teile der Gartenschau, weiß aber, was man bei einem zweiten Besuch vertiefen und wo man besonders gut entspannen kann.